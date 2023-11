Coti Romero admitió por qué la indignó tanto a Julieta Poggio su polémico beso con Marcos Ginocchio

“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien con Julieta. Yo nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo", comentó la participante del Bailando 2023, América Tv. Y añadió: "Se ve que nunca terminó de tener el sentimiento que tengo yo, de decir ‘ya está’”.

“Yo en ningún momento hice algo para lastimarla a ella (Julieta), no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sé todavía si ella tuvo algo con él o no”, remarcó Coti Romero.

Y la cronista le preguntó a Coti sobre los rumores de romance entre Julieta y Marcos: “Como mujer intuitiva, ¿vos qué pensás? ¿Pasó algo entre ellos?”.

Y la ex del Conejo Quiroga respondió: “Y sí. Si me preguntó fue por algo. Pero ya está, no me puedo hacer cargo de algo que no se sabía”.

"Somos jóvenes, pasó en un after y lo conté en un ámbito de joda y después cuando ella me escribió yo le conté la verdad, no le iba a mentir. Y después dijo que yo había mentido. A mí no me molesta si ella sale a decir cosas de mí, para mi ya está, ya no me fijo en esa gente", finalizó Coti Romero.

coti romero.jpg

Coti Romero reveló cómo se sintió cuando Marcos Ginocchio desmintió el beso entre ambos

En los últimos días Coti Romero desató una polémica interminable al contar en streaming del Bailando 2023, América Tv, que se había besado con Marcos Ginocchio a la salida de un boliche.

Frente a la historia de la joven, el ganador de Gran Hermano 2022 se hizo el desentendido de la situación y finalmente Coti confesó que dicha actitud no fue de su agrado.

“No se si me dolió pero me incomodó un poquito cuando, no se si salió a desmentirlo porque creo que no dijo 'no' pero si dijo como 'la prima debe estar jodiendo'", expresó en LAM.

“Él sabe que si. Me pareció muy raro, sentí como que lo estaban empujando pero bueno, ya está. Yo pienso que capaz que está mejor él como soltero y con esa imagen de chico que no se ve con muchas chicas”, sumó.

Sin embargo, fiel a su estilo, arrojó un picante dato acerca de Marcos y deslizó: “Yo encima se que no soy la única que se dio un beso, no voy a decir con quien. Es joven, es lindo, está en el auge, obviamente que va a pasar”.