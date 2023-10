Coti Romero desmintió a Laura Ubfal sobre una grave acusación que hizo sobre ella

"En el streaming del 'Bailando' eran 3 de GH, oh casualidad, la única que quedaste fuiste vos", lanzó la periodista, algo que la joven en ese momento no pudo responder.

En este contexto, Coti contestó a esta acusación de Ubfal y fue contundente al aclararlo: "La verdad es que jamás me metería con el trabajo de nadie. Si en definitiva no me siento cómoda o alguien me molesta, prefiero bajarme yo", explicó.

"Me acuerdo que lo único que pediste fue no maquillarte en el stream", dijo Mariano de la Canal en su defensa y la Tía Sebi sumó: "Yo no le caía nada bien y no tuvo problemas en que yo estuviera acá. Hoy ya somos amigos".

Y Coti Romero sumó: "Yo ya pienso que tiene algo en mi contra. Tiene un problema conmigo porque hasta sugirió que haber llevado a Los Alonsitos a la pista había sido para molestarla a Lourdes Sánchez cuando en realidad, ellos me llamaron para hacer un tema ni bien salí de la casa de Gran Hermano".

Y remarcó que sus previas en el Bailando 2023 son pensadas y acordadas con su equipo y la producción: "Nadie me la arma pero si así fuera, tampoco es trampa", sentenció.

El tremendo cruce entre Lourdes Sánchez y Coti Romero en el Bailando 2023: "Estás enamorada de mí"

Lourdes Sánchez bailó bachata en el Bailando 2023, América Tv, y se cruzó con Coti Romero, que estaba en la cabina del streaming, y las cosas no terminaron muy bien. "Yo no sé si estas obsesionada o enamorada de mí", lanzó filosísima la mujer del Chato Prada.

El conductor Marcelo Tinelli le contó a Lourdes que Coti bailó chamamé, que trajo al grupo Los Alonsitos, y que puso una vaca (de plástico) en el estudio y la llamó Lourdes. "Una coicidencia total", lanzó Coti picante.

"Me parece que a esta altura ese chiste de la vaca no me parece. Hoy no están buenos ese tipo de chistes. Ahora ella se hace la picante, pero si sos picante andá a fondo, no te quedes ahí", opinó la bailarina.

"¿Por qué pensás que te dije eso?", le preguntó la ex Gran Hermano. "Viniendo de tu cabecita pienso que lo dijiste por mi físico", le contestó Lourdes. "¿Por qué voy a decir eso si tenés alto físico y sos hermosísima?", le dijo Coti.

"Es tu inseguridad quizas. Yo no lo dije por eso. Lo dije porque la vaca estaba completamente muda, no habla, entonces es igual a vos", disparó la joven.

"Igual, me gusta ser la fuente de inspiración de Coti. Yo no sé si estas obsesionada o enamorada de mí, lo único que sabe hablar Coti es de mí o del Conejo, lo compadezco”, le contestó sin piedad Lourdes.