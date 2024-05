Coti Romero expuso la cuestionable actitud de Furia con las chicas en Gran Hermano

"Me parece bien lo que hace Furia. Estamos en el siglo XXI. El tema es que si vas a estar con muchos chicos, que está perfecto, después no la llames a Rosina (Beltrán) o Sabrina (Cortez) como calienta pava, porque no está bien", remarcó la rubia.

Su opinión la dio luego de que mencionara los romances de Furia en el certamen. La doble de riesgo hasta no hace mucho tuvo un vínculo con Mauro D'Alessio, y ahora estaría en "algo" con Francisco, el hijo de Darío Martínez Corti.

Cabe recordar que Coti había entrado a la actual edición para compensar la salida voluntaria de la jugadora Agostina Spinelli. Pero no en calidad de visita, como había sido la de Walter Alfa Santiago o Ariel Ansaldo, sino como una participante más.

Letal análisis de la hermana de Furia de Gran Hermano: se enamoró, juega con la leucemia y no ganará

Días atrás, Andrea Scaglione, la hermana mayor de Furia de Gran Hermano, apareció en el piso de Intrusos (América Tv) y empezó a ventilar secretos de la jugadora más popular del reality de Telefe.

Hasta entonces solo era conocida Coy, que ingresó a la casa para un "congelados". Según Andrea, Coy estaba intentando evitar que otros familiares tengan cámara. Sin embargo, Andrea sigue mostrándose y opinando de la estrategia de Juliana Scaglione.

El sábado, la hermana mayor de Furia estuvo en Secretos Verdaderos. En el programa de Luis Ventura fue letal hay hacer una análisis de los días de Furia en el reality de Telefe. “Lo de Juliana es violencia. Ella muestra seguridad gritando, pero en realidad es insegura”, fue una de las definiciones que dejó en el ciclo de América.

Cuando le preguntaron si la ve como posible ganadora, Andrea fue contundente con su respuesta. “Antes la veía mucho más ganadora, ahora no”, remarcó

La hermana de Furia también fue cruda al hablar de la enfermedad de Juliana, algo que cree la jugadora está utilizando para victimizarse y hacerse más fuerte en el público. “Ya está jugando con su enfermedad”, sostuvo.

Por último, dio su opinión sobre la relación con Mauro, recientemente eliminado del juego. “Juliana se enamoró de Mauro porque era lindo. Ella gustaba mucho de Mauro, pero cuando se entere de que él no de ella...”, consideró.