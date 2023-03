Coti Romero de Gran Hermano 2022 alcanzó los 2 millones en Instagram y lo festejó con un radical cambio de look

Y como para agradecerle a todos quienes la siguen y la bancan, Coti no tuvo mejor idea que compartir con ellos a modo de festejo por este récord la intimidad del cambio de look que decidió hacerse en su cabellera.

Así, la joven dejó el rubio con el que se hizo famosa para pasar a ser colorada.

Y una vez completado el rotundo cambio de color, que le endurece un tanto sus rasgos, Coti Romero subió a su feed un video mostrando el resultado obtenido tras pasar por la peluquería, y asegurando "¡Esto es por ustedes! Gracias por los 2M, los amo!!!".

Coti de Gran Hermano 2022 apuró a Nancy Pazos tras defender a Romina Uhrig y la periodista la liquidó: "Peleate con..."

Hace unos días Coti Romero fue la ex participante de Gran Hermano 2022 invitada a la mesa de debate de A la Barbarossa (Telefe) y no tuvo empacho en cruzar a Nancy Pazos por su defensa a Romina Urhig tras sus polémicos dichos sobre el cuerpo de sus hijas.

Después de que Pazos asegurara que probablemente Romina sea insegura de su propio cuerpo por una cuestión social dado que, según ella, hay un gran porcentaje de argentinas conflictuadas por este tema, Coti Romero no dudó un segundo en objetarla. "De las catorce mujeres que entramos ahí, una sola habla del cuerpo, entonces tampoco hay que normalizar eso. Me parece que no está bueno normalizarlo", disparó.

Claro que Nancy no se quedó callada y le paró el carro bien a su estilo. Porque cuando la periodista la refutó al grito de "¡Nadie lo normaliza, eh!" y Coti la apuró asegurando: "No, pero dijiste del 80% de las mujeres...", Pazos le soltó una burda chicana recordándole su reciente pelea con Yanina Latorre: "No, no, mi amor. Peléate con Yanina que es más fácil...".

Fue allí cuando la correntina le bajó el tono a la discusión y puso paños fríos al deslizar: "No, no estoy queriendo pelear Nancy. No te ataqué a vos". En tanto la periodista justificó sus dichos: "Yo lo que dije fue: lamentablemente, el 80% de las mujeres argentinas tenemos problemas de relacionamiento con nuestro exterior porque esta es una sociedad muy estética".

Por último, Paulo Kablan le puso una cuota de humor al cruce para salir de ese momento tenso y le comentó a su colega: "Yo entiendo lo que decís, pero eso del 80% es de la universidad de Massachusetts...". "Obviamente, como todas las estadísticas que manejamos acá", asintió la ex de Diego Santilli dando a entender que se trataba de una generalidad.