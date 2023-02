El mal momento de Coti Romero de Gran Hermano: fue víctima de un grave hecho de inseguridad

"Este señor, de nombre Luis Daniel me robó. Tengan cuidado, que no le pase a nadie más", manifestó en su cuenta de Instagram.

Además, Coti reveló que se puso en contacto con la aplicación de viajes, aunque no obtuvo respuesta satisfactoria al momento. En el traslado, el chofer le debía entregar parte del equipo que iba a utilizar para empezar a streamear.

La novia de Cone expuso, además, la información del vehículo en el cual se desplazaba el supuesto ladrón.

Coti y Daniela de Gran Hermano 2022, cara a cara: acusaciones de campañas en contra y máxima tensión

En el debate de Gran Hermano 2022 se vio un tenso cara a cara entre Coti Romero y Daniela Celis donde dejaron en claro que algo se rompió entre las dos cuando la correntina hizo la nominación espontánea contra ella y Julieta, lo que distanció aún más a la novia del Conejo del grupo de las chicas.

El jueves, ambas se vieron por primera vez en persona y se pasaron antiguas facturas. Fue Coti quien quiso aclararle a Daniela sin vueltas: "Ya que estamos hablando de que hablan (los participantes)adentro de la casa, escuché por ahí que Dani dijo que yo hice campaña para que ella vaya y no fue así. Igual, estaría válido porque ella para entrar a la casa hizo campaña en mi nombre. Hasta contó cuántas veces iba al baño".

Ahí, Santiago del Moro le dio la palabra a Daniela, quien respondió: "Yo no hice campaña en nombre de absolutamente nada. Mi campaña era Venganiela. Y, de hecho, el nombre lo puso el público, jamás salió de mi boca. Están los clips. Si querés después te los paso, si querés mirarlos".

"Pero porque dijiste que ibas a ir por la CC. Coti y Cone. Y por Thiago. Dijiste 'Coti me la va a pagar'. Los clips ya los vi, no necesito que me los pase", cuestionó Coti. Y Daniela respondió fuerte: "Igual yo no saco a nadie. Saca la gente, amor".