Coti Romero le pidió perdón a Zaira Nara tras sus polémicos dichos en el Bailando 2023

"Estuve mal porque no es mi pensamiento, pero afecté a una persona con la que compartía el stream que es una mujer hermosa", agregó la rubia. Ahí, el conductor Marcelo Tinelli preguntó: "¿Compartía? ¿Por qué? ¿No viene más?". El presentador, en ese momento, se enteró de la existencia del tuit de Zaira en el que anunció su renuncia.

"Yo lo tomé como un chiste, wow, tremendo. Pero ¿qué pasó?", dijo sorprendido Tinelli. "¿Esto tiene que ver con lo de los pitos? ¿Pero de verdad un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble. No puedo creer que eso es en serio", agregó el conductor.

"Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente, esto no nos toca a todos, es una norma del programa. No sé, me parece rarísimo", opinó Marcelo.

Coti también contó que le pidió a la modelo disculpas por privado y volvió a apuntar contra Charlotte. "Me cansé de la gente falsa. Porque Charlotte viene acá y dice 'yo digo todo'. Pero, sin embargo, ese día me estaba pidiendo a mí que lo diga", sostuvo la ex Gran Hermano.

Zaira Nara comunicó una sorpresiva y categórica decisión sobre su futuro en el Bailando

Zaira Nara sorprendió desde las redes sociales este jueves al anunciar una inesperada noticia: renunció a su lugar en el streaming del Bailando 2023, América Tv.

La modelo compartió un comunicado y explicó las razones de su drástica decisión sobre su salida del certamen como integrante de la transmisión en vivo.

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando", comenzó su comunicado.

Y remarcó: "Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho".

zaira nara 2.jpg

"Soy muy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional", expresó la hermana de Wanda Nara.

Y cerró con dolor: "Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa". Veremos si con el correr de las horas habrá un nuevo reemplazo o su lugar quedará vacante.

Cabe recordar que hace unos días Zaira fue quien reemplazó a Pampita momentáneamente como jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.