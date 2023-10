Zaira Nara apuntó contra LAM y Ángel de Brito le respondió sin filtro: "No te hagas la tonta"

tuit Zaira Nara.jpg

"Nadie lo minimiza", dijeron las panelistas de LAM. Y Yanina Latorre lanzó picantísima: "También te decía en la cara que no estaba de novia con (Facundo) Pieres".

Embed

El conductor Ángel de Brito afirmó: "Sí, Zaira, bajaste gente del programa. No te hagas la tonta, porque esto es real y lo sabe toda la producción. De hecho, (Alicia) Barbasola tiene las pruebas de que esto ocurrió, y yo no necesito las pruebas de Barbasola porque conozco a todos hace 20 años, y sé que vos pediste que Barbasola y tu papá no estén en la pista cuando vos estabas ahí. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Te lo dieron? Sí".

Y continuó: "De hecho, Marcelo (Tinelli) en el discurso dijo 'acá, con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió' y ahí se dio cuenta y dijo 'no, no, bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió'". Ángel no la dejó ahí y disparó filoso: "Si hay algo de lo que no pueden hablar las dos, las Nara, es de mentiras".

Embed

Zaira Nara comunicó una sorpresiva y categórica decisión sobre su futuro en el Bailando

Zaira Nara sorprendió desde las redes sociales este jueves al anunciar una inesperada noticia: renunció a su lugar en el streaming del Bailando 2023, América Tv.

La modelo compartió un comunicado y explicó las razones de su drástica decisión sobre su salida del certamen como integrante de la transmisión en vivo.

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando", comenzó su comunicado.

Y remarcó: "Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho".

zaira nara 2.jpg

"Soy muy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional", expresó la hermana de Wanda Nara.

Y cerró con dolor: "Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa". Veremos si con el correr de las horas habrá un nuevo reemplazo o su lugar quedará vacante.

Cabe recordar que hace unos días Zaira fue quien reemplazó a Pampita momentáneamente como jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.