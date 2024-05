Coti Romero se trenzó muy fuerte con la hermana de Furia de Gran Hermano

furia y coti romero.jpg

Todo ocurrió en el streaming de Se picó, donde Romero intentaba explicar la importancia de aprender de los errores para mejorar como persona, cuando del otro lado de la línea Coy la paró en seco disparando: "Pará un segundo, te la pasaste llorando".

Ante esta reacción, Coti puso en marcha su habitual verborragia para responderle a la hermana de Furia. "Yo considero que mejoré un montón. Es muchísimo lo que logré y a veces se gana perdiendo porque no soy yo la que está ahí adentro, siendo violenta y quedando muy mal con toda la sociedad. Los únicos que no se dan cuenta son los furiosos y eso que soy objetiva, que rescato que es buena jugadora", lanzó picante.

Pero ante el supuesto altivo desentendimiento de Coy, la exhermanita le dejó en claro que no comparte la violencia con la que, al igual que su hermana, se maneja con las personas. Fue entonces cuando Georgina le enrostró a la correntina: "¿Vos te acordás que cuando Furia volvió con su diagnóstico fuiste a torearla?.

Pero Romero, rápida de reflejos, reveló picantísima un dato vital de la salud de Furia. "¡Ella ya sabía lo que tenía! Contó que se había hecho un estudio previo cuando entró a laburar a un diagnóstico", lanzó sin filtro y se defendió argumentando que "ella tampoco tuvo empatía" cuando tuvo un ataque de pánico.

Lo cierto es que la pelea fue poniéndose cada vez más picante, al punto que comenzaron a gritarse entre ellas por lo que Gastón Trezeguet intentó mediar entre las mujeres para calmar las aguas. Pero lo que está más que claro es que con el correr de los días, las Scaglione siguen cosechando enemigos. Claro que la pregunta del millón es qué dirá Furia de todo esto cuando salga de la casa...

Coti Romero expuso la cuestionable actitud de Furia con las chicas en Gran Hermano

La ex Gran Hermano de la edición anterior, Coti Romero, conoce muy bien a Juliana 'Furia' Scaglione tras haber entrado al reality, durante esta temporada, y convivido con ella unas semanas.

Por eso, en Cortá por Lozano (Telefe), la correntina expuso este lunes una repudiable actitud que tuvo la tatuada con otras participantes dentro de la casa más famosa del país.

"Me parece bien lo que hace Furia. Estamos en el siglo XXI. El tema es que si vas a estar con muchos chicos, que está perfecto, después no la llames a Rosina (Beltrán) o Sabrina (Cortez) como calienta pava, porque no está bien", remarcó la rubia.

Su opinión la dio luego de que mencionara los romances de Furia en el certamen. La doble de riesgo hasta no hace mucho tuvo un vínculo con Mauro D'Alessio, y ahora estaría en "algo" con Francisco, el hijo de Darío Martínez Corti.

Cabe recordar que Coti había entrado a la actual edición para compensar la salida voluntaria de la jugadora Agostina Spinelli. Pero no en calidad de visita, como había sido la de Walter Alfa Santiago o Ariel Ansaldo, sino como una participante más.