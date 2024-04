Furia y Coti discutieron a los gritos en Gran Hermano: "No voy a respetar estas cosas"

"Una boludita te dijo que iba con H, corta", deslizó Furia. El comentario desató la ira de Constanza y la misma no dudo en reaccionar. "Despacio nomas, Juliana. Yo no soy ninguna boludita", contestó.

"Yo no hable de vos", se excuso la entrenadora pero la rubia continuó: "Si, porque yo fui la boludita que se lo dijo ¿Por qué no sos más tranquila y decís las cosas bien? Nico, perdón si te lo dije mal".

Al ver el conflicto Nico aseguró que todo estaba bien, pero lejos de calmar las aguas, eso le dio el pie a Coti para seguir. "Gracias. Si vos no te calentás nadie se tiene porque calentar", disparó y agregó: "Me parece que no son las formas de decir las cosas".

"Pero no dije Coti la boludita, dije solo la boludita", insistió Furia. "No importa, pero me lo estás diciendo a mi. Prefiero que te pares y que me lo digas, entonces porque yo fui la que se lo dijo, Juliana". "Bueno, capaz que escuche que fue otra mujer, no escuche tu voz", argumentó Scaglione.

"Listo, entonces no digas boludita. Decí una te lo dije mal, yo no voy a respetar esas cosas", manifestó Coti. y Juliana concluyó: "No te falté el respeto. Pero bueno, mi amor, tranquila".

Furia blanqueó en la casa de Gran Hermano qué le dijeron los médicos sobre su salud

Este lunes, Furia volvió a salir de la casa de Gran Hermano debido a su salud. Juliana Scaglione dejó los estudios de Telefe en Martínez y fue hasta un centro médico para recibir el resultado delos estudios que se realizó la semana pasada.

Cuando regresó, la estratega reunió a sus compañeros de convivencia y les blanqueó qué fue lo que le dijeron los especialistas. "Ya que estamos acá... le digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber", advirtió.

"Tengo algo que es una verg.. pero no tengo que tener tratamiento", siguió y, de inmediato, cortaron las trasmisión del canal 24 horas que muestra la casa en vivo.

Esta noche, en la gala, Juliana dará a conocer al aire qué resultado dieron los estudios que le realizaron.

Al aire en su programa en La 100, Santiago del Moro anticipó lo que ocurrirá en las próximas horas. “Hoy el protocolo está a cargo del personal del Sanatorio Los Arcos y van a tener una reunión con ella. No es en la casa, la vuelven a llevar porque no es un solo médico, son varios. Van a conversar con ella y si todo está bien y la entidad médica le otorga el certificado de aptitud médica podrá volver y si no, no. La prioridad la tienen los médicos, después ella y después veremos qué sucede con ella y el programa", sostuvo.