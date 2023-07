Coti Romero y Gladys La Bomba Tucumana rompieron en llanto al hablar de su salud mental

“No fue algo puntual, fueron problemitas innecesarios que veníamos teniendo, porque ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a esto que vivimos. Cuando uno sale de la casa, al principio uno piensa que puede por todo. Se podría decir que nos desbordó la fama. Pero está bueno que uno acepte eso”, detalló sobre su ruptura con el 'Cone'.

Más tarde, 'La bomba tucumana' abrió su corazón y contó su historia con el amor de su vida, Luciano Ojeda. “Estamos distanciados, pero porque él quiso y la verdad es que la estoy pasando mal hace un tiempo porque, la verdad, tenemos una hermosa historia de amor”, relató.

“Tuve la desgracia de que él se enfermara y quisiera pasarlo solo, no quiere que lo acompañe. Estoy quebradísima, muerta en vida”, dijo emocionada. “Es una persona hermosa, alegre, divertida. Que me amó muchísimo. La relación terminó desde que le dieron el diagnostico, hace cuatro meses más o menos. Desde ahí yo me quebré”, expresó.

La cantante de cumbia empatizó con Coti porque dijo que está viviendo un momento parecido. "Yo también tuve que acudir a un profesional, que también me medicó porque estaba muy mal de ánimo", admitió. "Él está enfermo de cáncer, tiene 37 años", contó sobre Luciano Ojeda.

Acto seguido, la ex Gran Hermano quebró en llanto y dijo: "A veces no nos damos cuenta de que la vida es tan corta...". El conductor, al ver que la joven no podía seguir, mandó el programa a un corte.

Finalmente, en el corte, las cámaras captaron cómo Coti y Gladys se abrazaron, se tomaron de las manos y se dijeron palabras de afecto para acompañarse en este momento tan difícil que atraviesan las dos.

El doloroso mensaje con el que Coti Romero despidió a un ser querido

Tras su separación del Cone Alex Quiroga, Coti Romero no dudó en refugiarse en el cariño de su familia, mientras no tuvo inconveniente alguno en admitir desde sus redes la ayuda psiquiátrica a la que recurrió.

En medio de su tristeza por el fracaso sentimental en una relación por la apostó todo desde el minuto uno cuando se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano 2022, Coti sufrió otro traspié: la muerte de Lola, su gatita de toda la vida, que vive con su familia.

"Te voy a extrañar mi Lola hermosa, me dejás el alma rota, fuiste mi compañerita mucho tiempo", escribió Romero desde sus Instagram Stories junto a las más tiernas fotos de su querida mascota sobre otra historia virtual suya de hace un tiempo atrás sobre Coco, la gata que adoptó en Buenos Aires.

Por aquel entonces, Coti Romero había compartido una dulce teoría sobre estos felinos domésticos: "Se dice que los gatos, al poseer una conexión con el mundo espiritual, se convierten en nuestros guardianes porque absorben la energía negativa que nos rodea, incluso pueden enfermarse para que sanemos".