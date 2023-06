El dramático mensaje de Coti Romero, que generó preocupación: atención psiquiátrica, medicación y un profundo dolor

"Te amamos Sofi. Yo liberal estoy con antidepresivos, que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo. Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", expresó Coti.

La correntina no especificó qué desencadenó su depresión, pero afirmó que está tratando de sanar. "Esto te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años", finalizó.

La increíble transformación de Coti, en medio de la separación del Conejo

En los últimos días, Coti Romero estuvo en boca de todos luego de anunciar el fin de su noviazgo con El Conejo, a quien conoció en la casa de Gran Hermano 2022.

“Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación, les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros”, expresó la correntina en sus redes tras confirmar la ruptura.

“Cada uno de nosotros tiene proyectos en los que queremos enfocarnos al máximo y creemos que es lo mejor”, aclaró Coti sobre las causas detrás de la separación.

En medio de un momento difícil por la ruptura, Coti está más linda que nunca. En su cuenta de Instagram, la ex GH luce espléndida y con una apariencia completamente renovada.