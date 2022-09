Coti Sorokin dice que se amigó con Cande Tinelli pero ella lo niega

Sin embargo, Yanina Latorre se contactó con la empresaria, quien le dijo: "No me reconcilié, lo vi post viaje pero eso no es reconciliación". La angelita agregó que "sigue viviendo con su papá y terminando de mudarse a un departamento nuevo".

"El es un negador, lo dije desde el primer día", dijo la mujer de Diego Latorre, cuestionando las contradicciones entre Coti y su ¿ex? Cande Tinelli.

Días atrás, el músico publicó en sus redes sociales algunas frases románticas dedicadas directamente a la diseñadora: “Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí. Dónde quedó la pasión, todo lo que dijimos, si es tan fácil olvidar, qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte”, expresó y por último señaló: “Que te extraño a cada instante, que te di algo bueno y lo dejaste morir. Lo dejaste morir”.

Tras confirmar la noticia del “impasse” la pareja sigue compartiendo la pantalla de Canta Conmigo Ahora, aunque el músico viajó a España en las últimas. Antes de hacerlo, pidió “respeto” en las redes.

En LAM, América TV, hablaron del tema y Fernanda Iglesias reveló los motivos del final de la relación. “Lo que pasa es que terminó mal la relación. Ayer me contaban un poquito y parece que él era medio celoso y la hinchaba bastante a Cande y ella medio que se lo sacó de encima”, dijo la panelista.

“Entonces, si se lo sacó de encima, no lo va a querer tener al lado trabajando”, analizó Iglesias por el lugar que tienen en el programa.

Cande y Coti se conocieron a fines de 2019 en un concierto que dio el músico. El flechazo fue inmediato, y supieron estar juntos pese a la diferencia de edad, el cantante tiene 49 años y la hija de Marcelo Tinelli 31.