Crecen los fuertes rumores de romance entre Julieta Poggio y un compañero de elenco

Acto seguido, la panelista Estefi Berardi dudó del romance: “Yo creo que son buenos compañeros. Los conozco a los dos y no lo creo”. Son muy distintos. Él es rebuena persona, muy espiritual y ella es hermosa, pero para mí son amigos”.

Por otro lado, hace unos días a Poggio se la había vinculado con el ex de la China Suárez, Rusherking. Pochi de Gossipeame había mandado al frente a la actriz al descubrir que 'Disney' likeó una de las publicaciones del artista.

Julieta Poggio compartió un chat privado con Daniela Celis sobre su embarazo

Es evidente que la amistad de Daniela Celis y Julieta Poggio se mantuvo intacta desde el primer día que se conocieron en la casa de Gran Hermano. Es por eso, que tras la noticia del embarazo, la actriz demostró su apoyo incondicional para su amiga en este especial momento.

"Voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa, no me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos", fueron las palabras de Dani la semana pasada al anunciar su embarazo junto a Thiago Medina.

Tras el revuelo por la noticia, además de compartir un tierno posteo de felicitaciones, Juli publicó un chat privado con su amiga en cual hablaban acerca de la maternidad.

"Amiga, perdón. Estaba durmiendo siesta en al auto, no llegué a leerte", expresan los primeros mensajes de Pestañela y luego agregó: "Ay Dios mío...esto de ser madre no es nada fácil".

"Y todavía ni empezó jajaja", se lee en la respuesta de Julieta que además dejó unas tiernas palabras junto a la captura de la conversación.

"Te amo en este mood @danielacelis01. Siempre en todas", adjuntó.