Cristina Pérez dio su veredicto de la imitación que hace Fátima Florez de ella

"¿Te gustó lo que viste?", le consultó el cronista del programa Socios del espectáculo, El Trece, a Cristina mientras se retiraba rápidamente de la sala.

Y ella sentencio: "Sí, me encanta. Es muy talentosa Fátima". "¿Lo tomás con humor o te ofende?", repreguntó el notero.

Y Cristina Pérez expresó con sinceridad: "No, no me ofende, al contrario, me parece un reconocimiento. Hay que saber reírse de uno mismo. Me parece muy bien".

Además, la periodista confirmó que regresará a la pantalla de Telefe en otro formato de programa luego de bajarse del noticiero tras el triunfo en las elecciones presidenciales de Milei, ya que su pareja ocupa un importante cargo en el Gobierno.

El peor cumpleaños de Fátima Florez: le robaron la torta y tuvo una dura discusión con Javier Milei

En Mañanísima, El Trece, dieron detalles del cumpleaños de Fátima Florez. Aunque se conocieron imágenes donde se la vio feliz junto a su pareja, el presidente Javier Milei, la capocómica pasó por horas de enorme descontento.

A las 00 del sábado, cuando ya había comenzado su aniversario, la imitadora fue sorprendida con una torta arriba del escenario, que le llevaron sus compañeros de elenco.

Cuando el público se retiró, Fátima y los integrantes de su espectáculo fueron a comer una picada. "Cuando llegó el momento de comer la torta, que era de gran tamaño para que pudieran comer todos, la torta no aparecía. Empezaron todos: '¿Dónde está la torta? ¿Dónde está la torta?' Se lo veía a Guillermo Marín (el productor) buscando la torta por todos lados", comentó Lucas Bertero en el programa de Carmen Barbieri.

Horas más tarde, el presidente Javier Milei llegó a La Feliz para estar junto a su pareja. Según narró el panelista, el economista llegó en horas de la tarde del sábado y se dirigió al Hotel Provincial, donde estuvo un rato junto a Fátima, que rápidamente tuvo que irse al teatro.