Cuál fue la primera e impulsiva reacción de Moritán al enterarse del nuevo noviazgo de Pampita

Lo cierto es que mientras Moritán se encuentra internado en una clínica de rehabilitación de vida sana en Entre Ríos, recibió la peor noticia del nuevo amor de su ex y se conoció cuál fue la primera reacción que tuvo al enterarse.

Según comentó Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame, el ex funcionario porteño quiso saber de primera mano si el rumor era verdad y decidió levantar él mismo el teléfono y preguntar, recibiendo la respuesta más dura.

“Lo que sí me dicen es que Moritán habría levantado el teléfono para ver si era verdad. Y del otro lado habría recibido la confirmación”, precisó la panelista desde sus historias de Instagram.

Pampita en tanto mantiene el perfil bajo ante los trascendidos del inicio de su nuevo romance pero todo indica que marcha de la mejor manera y ya dejó atrás su escandalosa separación de Moritán.

Pampita

Pampita se confesó en LAM y habló de los rumores de romance con el polista Martín Pepa: "Me van a ver..."

El jueves Pampita habló con LAM, América Tv, y se refirió a Martín Pepa, el polista con quien se la vio recientemente en el Teatro Colón.

"¿Cómo venís viviendo todo el tema mediático y que ahora se te haya vinculado con el polista Martín Pepa?", le consultó el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Estoy acostumbrada. Sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada", le respondió la modelo. Y agregó: "Lo dijo, creo que ayer, que voy a salir a comer, voy al cine, voy a bailar, voy a juntarme con amigos. Es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos".

"Llamó mucho la atención que cuando te lo preguntaron no lo negaste", le comentó el notero. "Para que se acostumbren y no tener que estar dando explicaciones, porque me parece que es una época donde uno puede salir, me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que la pase bien y no tengo por qué no hacerlo", afirmó la ex de Roberto García Moritán.

Ante la pregunta de si tiene ganas de enamorarse, Pampita remarcó: "Yo tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia y en mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida. Todo lo que me haga bien, no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar. Y no me va tampoco a importar lo que diga la gente, porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien".

Más adelante, cuando el cronista quiso saber por Moritán y su internación, la conductora fue contundente y dijo: "No voy a hablar de eso". "Sí, siempre tratamos de que estén muy bien los chicos, como tiene que ser. Son nuestra prioridad absoluta", sostuvo sobre sus hijos.

Por último, antes de cerrar la nota, el cronista, le preguntó si le parecía "buen mozo" Martín Pepa. Con su sonrisa habitual, Pampita expresó: "No voy a contestar".