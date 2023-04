Cuándo regresa Jey Mammon a la Argentina: "No es Darthés, que no volvió más"

“‘La verdad, estoy intentando poner mi cabeza en ‘apagado’, hasta que decida qué es lo que va hacer, en ‘mute’. Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor… y después, lo que te puedo decir, se dicen muchas cosas’, referido a lo de Lucas, la verdad que no me quiere hablar de eso específicamente, no ahonda en ese tema”, dijo Brey sobre los mensajes que se cruzó con Jey.

“Lo dice Lucas, las cosas que se dicen, las dice Lucas, básicamente. Nosotros podemos mirar y estar alrededor, pero la verdad es que el protagonista de esta historia es Lucas y Jey Mammon”, comentó Adrián Pallares.

“Después, otra cosa que él no me la confirma, pero que a mí me llega por otro lado, es que Jey Mammon volvería en breve a la Argentina. Este no va a ser un viaje extenso, no es (Juan) Darthés, que no volvió más. Jey Mammon vuelve a la Argentina, y va a volver con una decisión tomada, y será en breve. No quiero poner fechas, porque la verdad es que no las sé, tampoco Jey me contesta sobre eso”, sumó la panelista.

“Se había hablado de tres meses en su momento, pero parece que va a ser menos”, dijo Rodrigo Lussich, mientras que Nancy Duré arriesgó “15 días”.

Polémica defensa de Andrea Rincón a Jey Mammon: "No me importa si me condenan"

Tras abandonar la Argentina luego del revuelo que generó la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto, Jey Mammon se encuentra desde hace unos días instalado en un hotel de Madrid, España, lugar donde se filtraron imágenes.

En este contexto, Andrea Rincón fue consultada en la función para la prensa de la obra Votemos sobre lo que ocurre con su amigo y la actriz fue sincera en demostrarle su apoyo.

“¿Cómo impactó en ustedes la denuncia a Jey Mammon?”, le consultó el cronista del ciclo Socios del Espectáculo, El Trece. Y la actriz contestó: “No soy imparcial en el tema, soy parcial. Soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”.

“Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, agregó polémica.

Y remarcó: “Me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”.

“Antes teníamos una televisión en la que se veía a un Francella babeándose por la nena que era la amiguita de la hija, entonces por suerte todos nos deconstruimos”, sumó Andrea Rincón.

Hacia el final, la artista se mostró indignada con cómo se abordó el tema: “Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento”.

“¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”, repreguntó el cronista. Y ella contestó: “Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con todo”.

“Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? Yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas”, cerró la actriz.