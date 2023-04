La aclaración de Omar Calicchio sobre el encuentro que mantuvo con Jey Mammon en Madrid: "Simplemente fui a..."

Embed

En diálogo con Intrusos (América TV), el artista confirmó que se encontró con Jey en Madrid, pero hizo una importante aclaración. "Simplemente fui a tomar una café con un conocido de la profesión", sostuvo.

"No he recibido a nadie. No hospedo a nadie", acotó, ante las versiones que indicaban que el humorista estaba quedándose en su departamento en la capital de la península ibérica.

Por último, Omar advirtió que no hay ningún proyecto en marcha. "Tampoco soy productor. No voy a producir ningún proyecto de trabajo", concluyó el actor.

La firme aclaración de Cecilia Roth ante el rumor que le dio hospedaje a Jey Mammon en Madrid

La semana pasada Jey Mammon se subió a un vuelo rumbo a Madrid para tratar de alejarse del revuelo mediático que se generó en torno a la denuncia en su contra por abuso sexual de parte de Lucas Benvenuto.

En este sentido, Luis Ventura indicó en el ciclo A la tarde, América Tv, que el conductor se iba a alojar en la casa de una famosa durante el tiempo que permanezca en Madrid.

Se dijo que sería Cecilia Roth quien recibiría en su domicilio a Jey. “Finalmente me han pasado la información de que Jey Mammon va a parar en la casa, en el domicilio de Cecilia Roth, amiga incondicional de Jey. Ella está en España y, de alguna manera, en este mal momento que le tocó vivir, le abrió la puerta para abrigarlo, para contenerlo y para bajarle los decibelios. Es información confirmada”, sostuvo el periodista.

Y añadió: “Jey Mammon ha tenido amigos con mucha jerarquía y con mucho poder: Nazarena Vélez, Gerardo Sofovich, Cecilia Roth. Es gente que quizá uno olvida que ha tenido contacto con él, pero que en el día de hoy está rindiendo su cobijo en un momento difícil de su vida”.

Sin embargo, contactada desde Mitre Live, Cecilia Roth negó que haya alojado al conductor en su vivienda de Madrid y contó que ella se encuentra en Barcelona trabajando.

"Sé lo que se dijo, pero yo no tengo casa en Madrid. Alquilo un apartamento siempre, casi siempre el mismo, pero no tengo casa en Madrid. Eso primero. Y no estoy en Madrid, estoy en Barcelona rodando”, aclaró la actriz.

Y agregó contundente: “Se empieza repitiendo (el supuesto rumor) y se continúan agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y, según lo que decís, podés estar haciendo mucho daño irreversible”.