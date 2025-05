Cuánto cuesta el champán con el que Wanda Nara celebró la compra de su casa de Nordelta

La bebida elegida es el champagne Moet & Chandon Rose Imperial. En la versión de 750ml cuesta $ 208.112. Pero también se puede encontrar a un precio menor: $ 133.861.

Habló la testigo de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "No la dejaba..."

Este jueves, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito leyó la declaración de Evelyn, la testigo de la violencia de género que denunció Wanda Nara contra Mauro Icardi.

"Después, todo tomará lugar en la Justicia. El juez decidirá cómo termina", dijo el presentador antes de leer el documento. "Wanda había viajado con L-Gante y Jamaica el fin de semana a Río de Janeiro", comenzó leyendo De Brito.

"Cuando ellos volvieron, yo no sabía bien en qué situación estaba. Subimos con Wanda, eran como las 23, porque las nenas estaban recontra durmiendo. Estaban todas las luces apagadas, estaba Mauro sentado en el sillón del living comedor", siguió.

"Cuando entramos se notó que Mauro se sorprendió al vernos, ni la esperaba, me parece, porque le preguntó: '¿qué hacés acá?'. Ahí medio que empezaron a discutir, porque Wanda le preguntó 'qué hacía él ahí, para qué había ido'. Y Mauro le contestó que era su casa. Y le decía de hablar y Mauro solo le decía 'hablemos'. Y Wanda se fue a su cuarto y le pedía a Mauro que se lo abriera", continuó leyendo.

Y agregó: "Ella le decía también que le dé las llaves de Santa Bárbara, ella iba y volvía del cuarto, le reclamaba las llaves a Mauro, y él le decía que no se las iba a dar, que hablaran y después se las daba. Entonces, Wanda se pone nerviosa, le dice que iba a llamar a la policía. Y ahí fue que Mauro le dijo 'vení que te doy las llaves'. Y se fueron los dos para el cuarto, cierran".

"Pasaron veinte minutos. Estaba toda la casa apagada y en silencio. Y yo empecé a escuchar a Wanda que gritaba 'negra, negra'. Me paré, fui hasta el cuarto, abrí la puerta que estaba entornada y cuando entré lo que vi fue que Mauro estaba parado cerca de la puerta de la entrada de la habitación, yo pregunté 'qué pasa'. Wanda estaba como corriendo agarrando ropa y me dijo 'no, no, ya está, ya está'", leyó Ángel.

"Yo sentía que me tenía que quedar, pero Wanda me dijo 'ya está', entonces volví a salir del cuarto y Mauro volvió a cerrar la puerta. Vuelvo a entrar y le digo a Wanda 'dale, que nos están esperando'. Mauro nos siguió hasta que salimos de la casa insitiendo para que hablen, pero entramos al ascensor. En el ascensor, Wanda se puso a llorar como una nena, yo intenté consolarla. Luego, me dijo 'negra, gracias, me encerró en el placard, gracias por acompañarme. Si vos no hubieses venido, no sé qué habría pasado'", relató Evelyn en el documento.

"Yo no la vi encerrada en el placard, pero sí vi cuando entré en la habitación que Mauro no la dejaba salir del cuarto", leyó el periodista.