 Dady Brieva contó por qué levantaron su programa en C5N y reveló su futuro laboral

"El programa no es mío. El programa es del canal, el nombre es del canal, la propuesta fue del canal. No tengo los derechos de Peronismo para todos, soy solamente peronista", reveló contundente así como también confió: "No sé si tienen ganas de volver con el ciclo".

En tanto, sobre su agenda laboral para este verano, Dady Brieva confió que no hará temporada teatral; así como deslizó que hay "posibilidad de hacer radio". Por último, confirmó que filmará "una película en Mendoza todo todo enero y todo febrero", que por cuestiones de confidencialidad todavía no puede detallar.

Abrupto y polémico final para el programa de Dady Brieva tras el triunfo de Javier Milei

Peronismo para todos, el programa de Dady Brieva en C5N, no volverá a salir al aire tras el triunfo del candidato de La libertad avanza, el economista Javier Milei, en el balotaje ante el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Según informaron en Siempre Primicias (Canal Extra), el ciclo del ex Midachi no estaba emitiéndose desde hace unas semanas y, finalmente, se supo que no regresará a la señal de noticias. "Dady se quedó sin programa. Peronismo Para Todos dejó de salir al aire hace tres semanas en C5N. Y me confirman que no vuelve a la pantalla", detallaron.

"Quedaban un par de programas en diciembre, porque estuvieron las elecciones y antes el debate, pero no volvió y no se despidió. El año que viene no se sabe qué va a pasar y hay muchos cambios en C5N que tienen que ver con el cambio político", agregaron.

Vale recordar que, el 5 de noviembre, la última vez que el ciclo de Dady estuvo al aire, el humorista anticipó -de alguna manera- lo que ahora se confirma. "Uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate, la otra las elecciones, y después... Libertad Para Todos no se puede llamar. Así que, por favor, que no sea el último programa, los conmino a todos a meter ahí su voto", había dicho el ex Midachi.