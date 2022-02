Dalma Maradona opinó sobre la serie de El Diez y fue letal

En su cuenta de Instagram, Dalma Maradona sorprendió al dar su mirada sobre la serie.

"¿Te gustó la serie de tu papá?", le preguntó un seguidor y la actriz fue tajante.

"La verdad es que no la vi. Pero me resulta imposible que hagan una serie de su vida y nadie haya hablado con él para poder escribirla. ¡Y que el relato sea de gente que no lo conoce en lo más mínimo!", expresó Dalma.

Sueño Bendito: la foto real de Diego Maradona internado

En la noche del jueves, El Nueve puso al aire el primer capítulo de Maradona: Sueño Bendito, la serie de Amazon Prime Video sobre la vida de Diego Maradona, protagonizada por Nicolás Goldschmidt, Juan Palomino y Nazareno Casero.

La biopic comienza con escenas que muestran el origen humilde en Villa Fiorito, que se mezclan con uno de los momentos más difíciles de la vida del Diez: cuando estuvo al borde de la muerte en Punta del Este.

Las imágenes de la internación de Maradona son la parte más impactante del primer episodio de Sueño Bendito. En la serie, Diego (Juan Palomino) entra en coma tras consumir 5 gramos de cocaína. Su representante, Guillermo Coppola (Jean Pierre Noher), lo traslada en su camioneta a la clínica Cantegril, en Punta del Este.

En ese fragmento de Sueño Bendito, la rostro El Diez en primer plano, un tubo saliendo de su boca y una bolsa de suero colgando a un costado de la cama. A los pocos minutos, Claudia Villafañe (Julieta Cardinali) ingresa a la habitación, visiblemente movilizada por la situación. Más tarde, llegan Doña Tota (Rita Cortese) y Don Diego (Claudio Rissi).

La imagen real de ese momento de la vida de Maradona fue tomada por el fotógrafo Jorge Luengo para la revista Gente, el 10 de enero del 2000. El ídolo había sido trasladado de Punta del Este al cuatro piso del Fleni, en Buenos Aires, con un pronóstico cardíaco reservado: arritmia de miocardio.