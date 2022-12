Dalma Maradona recordó a Diego tras el título del Mundo de Argentina

dalma maradona.jpg

"¡Qué fuerte todo! Te extraño más que nunca! Deberías haber estado ahí... Gracias por todo!", indicó Dalma en sus historias de Instagram, con una imagen de su papá alzando la copa en México 86.

Además, le dedicó otro posteo a Fideo Di María, clave en la final ante Francia, y su mujer, Jorgelina Cardoso: "Vamos Ángel di María. Te quiero mucho Jorgelina", expresó. Y mostró una foto de la multitud argentina celebrando el título en la calle.

Dalma Maradona festejó los 4 meses de Azul con una divertida foto de su hija

El 24 de julio pasado Dalma Maradona se convirtió en mamá por segunda vez con la llegada al mundo de Azul, la pequeña que vino a completar la familia tipo que conforma junto a su marido, Andrés Cadarelli, y su primogénita, Roma (3).

Claro que pasados los primeros días ya con la beba en casa, la actriz se animó a contar las dificultades de salud que le dejó este segundo parto.

“Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional porque me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla", reveló desde sus redes sociales.

El 24 de noviembre, ya todo aquello quedó atrás y solucionado afortunadamente, por lo que Dalma Maradona puede celebrar en la mayor de las armonías familiares los primeros 4 meses de vida de Azul, la consentida del hogar sin duda.

Es por eso que sobre el mediodía de este jueves, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe celebró el cumple mes de la beba desde su cuenta pública de Instagram.

"Quién se quiere comer esta sandía con jamones?", escribió Dalma Maradona sobre la foto de Azul con un enterito emulando la popular fruta veraniega desde una historia virtual.

Al tiempo que agregó, sin mostrar la carita de la nena por supuesto, "Felices 4 meses Chulita del amor!", por la misma vía que le dio la bienvenida apenas recién nacida, cuando le dedicó: "Qué felicidad hijita! bienvenida Azul a este mundo! No entendés las ganas que teníamos de conocerte! Gracias por todos los lindos deseos!".