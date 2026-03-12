Silvestre dio su categórica opinión de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Un riesgo"

Embed

Y dejó en claro acerca de la presencia de la artista en la famosa casa: "Obviamente que siempre va a haber gente que la va a amar y va a haber controversias siempre. Tiene una trayectoria impresionante así que tiene para contarles una biblioteca a la gente que tiene al lado".

"Cada uno sabe qué es lo que hace y las consecuencias. No podés estar 24 horas pendiente de lo que decís o haces, es muy complicado. Es un riesgo. Que hiciera teatro o otro tipo de programa de televisión no es un riesgo", continuó el actor y cantante.

Sobre el final, reconoció que recién hace poco pudo ver enteros los capítulos de aquella historia en ficción que protagonizó junto a Andrea del Boca.

"Hice Los cien días de Ana con Andrea y nunca la vi. La vi hace uno o dos años que la subieron a Youtube y dije: qué pendejo que era. Empecé a chusmear pero cuando la hacía no tenía tiempo. La gente me paraba en la calle porque había seis capítulos adelantados y yo ni sabía por donde iba", concluyó Silvestre.

Andrea del Boca molesta con Emanuel por su polémica reacción al comentario racista de Carmiña en Gran Hermano

Andrea del Boca cruzó a Emanuel Di Gioia tras la expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por sus fuertes dichos contra Jenny Mavinga.

La actriz cruzó al hombre de San Martín con firmeza y le advirtió: “Igual no son chistes para hacer ni para justificar. Abogados debe haber un millón afuera”.

Emanuel intentó defenderse con un tímido “No, no, abogado no...”, pero Andrea del Boca estaba implacable, con la misma intensidad que en sus recordadas novelas.

“Hay chistes y chistes, el chiste es cuando la otra persona está presente y se ríe de eso, dale”, remató la artista, dejando al hombre que fue testigo de los repudiables dichos de Carmiña sin argumentos.

Emanuel, incómodo y dubitativo, buscó sostener su postura: “Yo le dije que no eran chistes para hacer, al instante se lo dije”, aseguró, aunque esa escena nunca se vio al aire y se observó una reacción a pura carcajada ante lo expuesto por la periodista paraguaya sobre su compañera que le valió la dura sanción del Big de echarla del reality.