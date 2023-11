Dalma y Gianinna cruzaron con todo a Mauricio Macri por su feroz crítica a Maradona

image.png

En su cuenta de Instagram, la hija del Diez, Gianinna le contestó con una historia, en la cual escribió: "Cartonero". Además, la joven compartió un video de su padre hablando de Macri: "Él será presidente de Boca por muchos años y yo seré jugador de Boca ojalá por un par, pero no me gusta el manejo que tiene. Se lo digo: yo no soy empleado de él, él no es mi jefe. Nunca va a poder hablar de tú a tú conmigo porque él es hijo de padre muy rico y yo soy hijo de padre muy pobre. Tenemos distintos caminos y tenemos distintas crianzas. Es así, es clarita la historia".

En otro posteo siguió: "Yo soy insignificante para vos pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, ni siquiera para vos porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodillo ante tu poder? Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que le dio mi viejo a los Argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, alguien que se emocione con tus logros, que se sienta orgulloso de ser Argentino porque vos con tu trabajo lo representas en el mundo. Y, si tenes algo de tiempo, mirá lo que piensa Messi del número 10".

Finalmente, Dalma también le respondió al ex presidente. "Esa es la parte que realmente no entiendo! Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos Y DEJEN A MI PAPÁ EN PAZ! Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y NO LO HICIERON! Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, MÁS GRANDE SE HACE!", manifestó.

Picantes posteos de Dalma y Gianinna Maradona ante el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial

Como otros tantos famosos como Lali Espósito y Diego Brancatelli, quienes también opinaron desde las redes sociales sobre el balotaje presidencial que ganó Javier Milei fueron Dalma y Gianinna Maradona.

En la misma línea, las hijas de Diego Maradona se mostraron un tanto desconformes con el resultado final de la votación y así lo expresaron públicamente.

Gianinna en la previa al balotaje llamó a no votar por Javier Milei y luego compartió un video del presidente electo hablando furioso en los medios.

En tanto, reposteó además un fuerte afiche contra el economista y líder de La Libertada Avanza: “Las personas que aman al Diego no votan a Milei”, decía el cartel, siguiendo el mismo pensamiento político que tenía el astro del fútbol.

Por su parte, en la previa al balotaje, Dalma Maradona publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram en el que directamente llamó a la gente a no votar a Milei.

Y remarcó: “Borré y escribí esto mil veces. Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada", comenzó Dalma Maradona su mensaje.

"Entiendo que estamos todos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar”, continuó.

“Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESI y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. ¡Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país!”, describió la hija del Diez, entre otras críticas al economista.

Y cerró firme sobre su postura política: “¿Cómo vamos a tener a un presidente que odia al país que quiere gobernar? #NOVOTESAMILEI”.