Damián de Gran Hermano 2023 reveló impactantes detalles de su drama familiar

“Después que se enfermó mi vieja, tuve como un año muy depresivo”, deslizó, y fue allí que reveló que su mamá, de sólo 46 años, padece cáncer desde hace tres años, lo que lo llevó a adquirir “malos hábitos”. “Me dejé de cuidar. Dejé de entrenar”, detalló aunque confió que la cabeza le "hizo un clic" y está bien "hace como un año y medio" cuando decidió hacer un cambio radical.

“La que me ayudó muchísimo a salir de todo eso fue mi vieja”, aseguró Damián mientras analizaba frente a Joel: “Una persona que estaba enferma me estaba ayudando a mí. Digo ‘¿Qué estoy haciendo, boludo? A mí me golpeó muchísimo porque mi vieja tiene 46, me tuvo a mí a los 17. Nos criamos prácticamente juntos. Mi vieja es mi mamá, es mi hermana. Es todo”.

Damián Moya expuso su drama familiar en Gran Hermano

“Mi viejo está fundido. Mi mamá está enferma. Y tengo a mi hermanita de nueve años, boludo. ¿Qué pasa si le llega a pasar algo a mi vieja? ¿Entendés? Yo tengo que empezar a pensar en qué es lo que tengo que hacer. Y es como que te vas cargando cosas. Y llega un momento que te pesa todo eso”, se sinceró si bien reveló que su mamá hoy está "estable".

“Actualmente no está con tratamiento ni nada. Ella tuvo dos operaciones muy grandes. La primera vez que la operaron le hicieron una mala praxis. Fue tanto el golpe psicológico que tuvo que se negó a seguir con las cosas”, agregó visiblemente sensibilizado.

Por último, Damián concluyó sobre su durísima historia familiar: “Yo creo que mi hermanita llegó en el momento justo de la vida. Para de alguna manera salvarnos la vida a todos. Y yo creo que en parte mi vieja por ahí se mantiene fuerte por eso. Mi hermanita, el amor que le da todos los días”.