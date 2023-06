Dani La Chepi reapareció en las redes y reveló su preocupante problema de salud: "Me tiró en la cama"

Dani La Chepi 2.jpg

“¿Qué es lo que tuve? Antes le decían ‘surmenage’, pico de estrés… ahora le dicen ‘burn out’. La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad y depresión, eso es lo que tuve”, explicó Daniela luego de saludar y agradecer las muestras de cariño recibidas.

Al tiempo que agregó: “Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir y bueno, la única manera de salir es pidiendo ayuda. Esto se sumó a mi anorexia nerviosa, me quitó el hambre y me tiró en una cama y no me pude levantar durante un largo tiempo”.

Embed

Cómo hizo para salir del pozo depresivo Dani La Chepi

En tanto, Dani La Chepi reveló de qué manera encaró su depresión mezclada con ansiedad. “Hice todas las terapias que se puedan imaginar. Biodecodificación, registros akashicos, terapia holística, reiki, fui a la Iglesia. Seguro me estoy olvidando de alguna”, enumeró antes de hablar de su actual tratamiento.

“Estoy haciendo terapia cognitiva conductual, estoy con los médicos, con nutricionista que me están ayudando. Estoy entendiendo que esto es parte de la vida, que ningún estado es permanente, que esto también pasará”, reveló así acto seguido.

Dani La Chepi 3.jpg

“Al principio lo escuchás y pensás ‘esto no va a pasar porque estoy en un pozo y de este no puedo salir’. Pero pidiendo y aceptando ayuda entendés que, cuando lo transitás, es parte de la vida y seguramente salís aprendiendo un montón de cosas y siendo una persona más completa”, confió a corazón abierto.

Por último, la influencer concluyó su posteo con un consejo más que positivo: “Quiero, y puedo, decirles a las personas que sufren de ansiedad y de depresión que se puede salir, que esta frase de que ningún estado es permanente es real. Que claramente sentís que no, pero que vas a salir. Acá estamos, para seguir riéndonos juntos y divirtiéndonos. Retomando la vida de otra manera, de una manera más sana”.