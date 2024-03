Daniel Osvaldo confirmó su separación de Daniela Ballester

Historia Daniel Osvaldo.jpg

Una hora antes, Osvaldo había compartido en sus historias de una imagen de la película El gran Lebowski con una leyenda en inglés: "You can't be worried about that shit. Life goes on, man" ("No podés estar preocupado por esa mier... La vida sigue").

La pareja había blanqueado su romance a fines de diciembre. El exfutbolista lo había hecho con una tierna foto en sus redes sociales en la que había agregado sobre imagen la canción Para siempre de los Ratones paranoicos.

Historia Daniel Osvaldo 2.jpg

Se supo quién sería la tercera en discordia que desató la crisis de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester están atravesando por una crisis. Esta semana se conoció que el ex jugador borró las fotos que tenía junto a la periodista en su cuenta de Instagram, lo que provocó todo tipo de especulaciones.

Después de unas horas, el ex futbolista volvió a hacer públicos los posteos con la conductora. Sin embargo, en una tercera movida en las redes, optó por sacar todo recuerdo de la figura de C5N.

Este martes en Intrusos (América TV) indicaron que habría una tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester.

Embed

"Hace un tiempo se conoció que había una mujer, una tercera en discordia, que habló en Socios del espectáculo", precisó Karina Iavícoli, en referencia a Florencia Pertini, con quien el ex jugador tuvo un coqueteo en el pasado.

"Ella le habría mandado videos a Daniel. Hicieron sexting. Ahí habrían empezado los problemas en la relación", añadió la periodista y remarcó: "Ellos, obviamente, lo negaron".

Hasta el momento, Daniel Osvaldo y Daniela Ballester prefieren el silencio y no se hacen cargo de los rumores sobre su historia de amor.