Las señales en las redes de una fuerte crisis entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

“Daniel Osvaldo sacó todas las fotos con Daniela Ballester. Era obvio, ahora hay que ver cuánto dura que ella vuelva a las redes y él en poner fotos de ellos juntos proclamando su amor. ¡Más tóxico no se consigue!”, escribió la experta en celebrities.

image.png

Más tarde, Pochi advirtió que Daniel Osvaldo volvió a hacer públicas las imágenes junto a Daniela Ballester. “Él puso de vuelta las fotos y eliminó la historia diciendo I’m free (soy libre). Creo que falta la publicación donde le jura su amor eterno con foto y estamos”, expresó.

image.png

Finalmente, el ex jugador decidió eliminar todos los recuerdos con la periodista. “4:53 sacó las fotos”, acotó la influencer y mostró que otra vez habían desaparecido las imágenes del polémico ex futbolista y la conductora.

image.png

La furiosa actitud de Daniel Osvaldo con Intrusos al encontrarlo con Daniela Ballester

Daniel Osvaldo reaccionó furioso ante la presencia de las cámaras del programa Intrusos, América Tv, cuando el ex futbolista se acercó con su auto a buscar a su novia Daniela Ballester el canal donde trabaja.

“¿Cómo va Dani, bien? Simplemente viniste a buscar a Daniela...”, alcanzó a decir el cronista al rockero, quien reaccionó al instante de mala manera: “¡Qué rompe pelotas que son, loco!, ¿Todos los días van a venir?”, lanzó muy enojado.

Y agregó: "Ya es bastante de mal gusto que vengan todos los días al lugar de trabajo, porque la pueden complicar. Ya está, estamos felices, estamos contentos, ¿Qué más quieren?”.

“Nosotros no somos públicos, ni chimenteros, ni nada por el estilo. Cuando la gente te dice no quiere hablar, no quiere hablar. Tenés que respetar, ¿entendés? Lo que pasa es que el respeto ustedes no lo conocen”, continuó a pura furia Daniel Osvaldo.

A lo que el periodista le remarcó: “Nunca podemos hablar con vos, por eso”. Y ahí el ex de Jimena Barón arremetió: “Yo no quiero hablar con ustedes. ¿Cuántas veces te lo dije? Ahora te hablé. ¿Ahora qué hacés? ¿Venís mañana?”.

Al llegar Daniela Ballester al auto, el cronista le preguntó sobre si hubo infidelidades y ella afirmó: "No hubo terceros en discordia?". Y Daniel Osvaldo reaccionó certero: "Ves que sos un bolu...".