Daniela Cardone reveló hace cuántos años está soltera

"Uno nunca se retira. Hace tres años ya que estoy fuera de línea. Tampoco salgo", argumentó la ex DJ.

Y explicó: "Me gustan de mi edad o un poco menos". Y descartó meterse en el mundo de las aplicaciones de citas: "No, aplicaciones no. Me puedo llegar a matar, la vergüenza que me daría estar en una aplicación. Yo no, ni loca".

Embed

El look de Daniela Cardone que revolucionó las redes

La visita de Daniela Cardone a LAM la convirtió en tendencia en Twitter por su llamativo look y ella en la charla con Ángel de Brito y las angelitas explicó cómo lo logra.

"Me afeito toda y después me voy haciendo coloretes. Me lo hago yo. No me importa nada lo que dicen, la pandemia te lleva a aceptarte más. Estoy en una etapa de mi vida que uno está de vuelta de muchas cosas. Nadie es perfecto", se sinceró Cardone.

Y sobre la pandemia aseguró: "La pasé aislada de todo el mundo, con mucho temor. Respeté mucho. Nos veíamos poco y nada con la familia, perdí mucha gente conocida".