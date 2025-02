Daniela Celis apareció llorando en un video y preocupó a sus seguidores: "Es el peor día de mi vida"

“Y dejé mis bebés en casa (por sus gemelas) y todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé", expresó con lágrimas en los ojos.

Daniela Celis explicó cómo hace para distinguir a las gemelas Laia y Aimé

Daniela Celis y Thiago Medina formaron una numerosa familia a fines de enero con el nacimiento de Laia y Aimé, las gemelas de los ex participantes de Gran Hermano 2022.

Los ex integrantes de la famosa casa siguen más enamorados que nunca y viendo crecer a sus dos hijas, quienes hace poco fueron bautizadas en octubre en la Basílica de Luján.

Desde sus historias de Instagram, Pestañela fue contestando algunas preguntas que le hacían sus seguidores y en una de ellas comentó cómo hace para distinguir a sus hijas, algo que a veces los complica.

"¿Ya saben cuál es cuál?", indagó un usuario. A lo que Daniela Celis admitió: "Sinceramente, a veces sí y a veces no. Nos guiamos mucho por sus aritos aún".

Además, comentó que lo peor que te pasó en el año fue "un robo y una estafa" que sufrió y lo mejor fue sus hijas. "Ellas", precisó junto a foto con las bebés en sus brazos.

Después de comenzar su historia de amor a pura pasión en el reality de Telefe, Daniela Celis y Thiago Medina siguieron adelante con el noviazgo y hoy ya son familia de cuatro.

