Daniela Celis reveló su mayor secreto para atraer la abundancia: "Soy un imán de dinero"

Daniela contó que ella le da muchísima importancia al cuidado de cada billete. "Le hace pensar al dinero que no es importante. Si vos lo tenés ordenado... Parece una boludez, pero... carita con carita y organizado de una determinada manera entonces este piensa: ‘Wow, cuánta importancia me das y cómo me cuidás. Entonces, voy a vos'”, siguió.

La ex GH recomendó a quienes solo usan billeteras virtuales tener un estricto control de gastos. "Bueno, entonces guardate los comprobantes, tenés en claro todos los gastos que ponés en tus notas o en una agenda. Tenés que cuidarlo”, agregó.

Al finalizar, la morocha comentó que hay personas que entierran monedas en macetas para desear prosperidad financiera. "Al enterarlas tenés que decir: '¡Soy un imán para el dinero!'", remató.

Daniela Celis reveló si volvería a ser mamá y cuál fue la señal que la llevó a tomar su decisión

La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis decidió interactuar con sus seguidores en las redes sociales y le preguntaron por la posibilidad de volver a ser mamá, luego de haber tenido a las gemelas Laia y Aimé.

Lo cierto es que para contestar esta pregunta, la influencer abrió su corazón y contó con sinceridad la complicada experiencia que tuvo con su primer embarazo y que incluso la llevó a tener dudas sobre esta cuestión.

“Sinceramente, la pasé tan mal en el embarazo que no quería saber más nada con tener más hijos, hasta que soñé con un bebé", confesó Dani en su respuesta.

De esta forma, reveló que tomó el sueño como una señal que cambió su manera de ver el futuro de su maternidad aunque aseguró que mientras tanto tiene distintos planes para ella y sus hijas.

“Fue muy fuerte y muy real, me dejó pensando que voy a hacer o haría en un futuro. Mientras tanto planeo que las nenas crezcan y viajar mucho, por todo el mundo", concluyó.