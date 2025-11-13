Daniela Celis tajante con la vidente que predijo la muerte de Thiago Medina: "Después de esto..."
A dos meses del grave accidente que puso entre la vida y la muerte al ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis habló sobre la tarotista que anunció la muerte de Thiago Medina mientras el joven estaba internado en terapia intensiva. Qué más dijo.
13 nov 2025, 15:20
Daniela Celis tajante con la vidente que predijo la muerte de Thiago Medina: "Después de esto..."
A dos meses del brutal accidente que sufrió el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina (22), madre de sus dos hijas, Daniela Celis (29), habló en una entrevista y fue tajante con la tarotista que había anunciado la muerte del joven cuando aún se encontraba en terapia intensiva.
“Después de esto no va a trabajar más porque dijo mal la data”, aseguró Daniela Celis en diálogo con TN Show, mientras que Thiago Medina retrucó: “Hablan por hablar, y para tener un poco de cámara dicen boludeces”.
Pese a la polémica, el joven aclaró que no tiene intención de iniciar acciones legales contra la vidente, Kiara Ríos, y remarcó: “Le fallaron las cartas, yo estoy bien”.
Las declaraciones de la tarotista generaron un fuerte escándalo en redes sociales, donde cientos de usuarios la cuestionaron duramente. “¿La familia de Thiago te pidió tu opinión o solo decís que se va a morir por ganar unos seguidores?“; ”Che, ¿te parece?“; ”Si vas a dar esas noticias sería mejor que te calles la boca”; “Solo Dios sabe qué pasará con él”; “Por más videncia que tengas, tenés que pensar en la familia, no podés hablar de esta manera”; “Tremenda atrevida”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.
Sobre el cariño que recibieron en medio de la controversia, Daniela destacó: “El amor lo vi mucho en la calle y en las redes. Iba día por medio a la Basílica de Luján y me decían un montón de cosas, cuando salía a comprar o a cargar nafta también. Cada persona me daba una palabra de aliento”.
¿Hay reconciliación entre Thiago Medina y Daniela Celis?
Este jueves, Thiago Medina y Daniela Celis estuvieron en el programa La Mañana con Moria (El Trece), donde hablaron sobre su vínculo como pareja.
Cabe recordar que ambos se habían separado en junio de este año, tras varios meses de convivencia y el nacimiento de sus hijas gemelas, Aimé y Laia.
“Estamos bien, yo le digo que estoy para ella siempre como ella para mí, es la mamá de mis hijas, voy a estar apoyándola. La amo mucho porque fue mi pareja y es mi pareja, mi compañera. Estoy contento de que esté al lado mío”, confesó Thiago, dejando en claro lo que siente.