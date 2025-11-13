Daniela Celis tajante con la vidente que predijo la muerte de Thiago Medina: "Después de esto..."

Sobre el cariño que recibieron en medio de la controversia, Daniela destacó: “El amor lo vi mucho en la calle y en las redes. Iba día por medio a la Basílica de Luján y me decían un montón de cosas, cuando salía a comprar o a cargar nafta también. Cada persona me daba una palabra de aliento”.

daniela celis y thiago medina

¿Hay reconciliación entre Thiago Medina y Daniela Celis?

Este jueves, Thiago Medina y Daniela Celis estuvieron en el programa La Mañana con Moria (El Trece), donde hablaron sobre su vínculo como pareja.

Cabe recordar que ambos se habían separado en junio de este año, tras varios meses de convivencia y el nacimiento de sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

“Estamos bien, yo le digo que estoy para ella siempre como ella para mí, es la mamá de mis hijas, voy a estar apoyándola. La amo mucho porque fue mi pareja y es mi pareja, mi compañera. Estoy contento de que esté al lado mío”, confesó Thiago, dejando en claro lo que siente.