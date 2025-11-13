Reencuentro, faltazo y polémica: Mauro Icardi tomó una decisión con sus hijas que generó enorme revuelo

Tan grande es el deseo de Mauro Icardi de disfrutar a sus hijas que, según contó Iavícoli, pidió permiso al Galatasaray para extender su estadía en Buenos Aires. En principio, el delantero tenía previsto regresar a Estambul el sábado 15 de noviembre, pero “hay una presentación formal para que el club le permita quedarse un poco más”, reveló la panelista en el programa.

¿Yanina Latorre expuso una actitud irresponsable de Mauro Icardi con sus hijas?

En las últimas horas, Yanina Latorre volvió a generar revuelo en las redes sociales al apuntar directamente contra Mauro Icardi por una decisión que, según ella, refleja una falta de responsabilidad como padre. A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM (América TV) publicó una serie de mensajes contundentes en los que cuestionó el accionar del futbolista en relación con la educación de sus hijas.

El delantero del Galatasaray viajó recientemente desde Turquía para reencontrarse con las niñas que tiene junto a Wanda Nara, y decidió pasar tiempo con ellas durante su estadía en el país. Sin embargo, para Yanina, esa elección implicó una actitud poco responsable. En un primer mensaje, la periodista escribió: “Las hijas de Wanda y Mauro no fueron al colegio. Habría que explicarle a Mauro que las chicas tienen que asistir. No están de vacaciones”.

Luego, la angelita redobló la crítica con una frase breve pero tajante: “El egoísmo al palo”. Más tarde, publicó un extenso texto donde volvió a apuntar contra la pareja: “Volviendo a la pareja feliz... ponele. Linda junta, mauriño y la nipona. Ella clava a los pibes en el colegio en Estambul 40 días. Ahora 2 meses acá en Buenos Aires, Mauro llega y hace faltar a las chicas. Se ve que les chupa un huevo la educación de los hijos”.

Las publicaciones rápidamente se viralizaron y generaron opiniones divididas entre los seguidores de ambos. Mientras algunos respaldaron el reclamo de Yanina, considerando que la escolaridad debe ser una prioridad incluso en contextos familiares especiales, otros defendieron al jugador, argumentando que solo quiso aprovechar unos días con sus hijas después de varios meses de distancia.

Con su estilo directo y sin filtros, Yanina volvió a instalar un tema que mezcla la vida privada de los famosos con cuestiones de crianza y responsabilidad parental. Aunque Wanda Nara no se pronunció al respecto, la observación de la angelita dejó en evidencia que hay un nuevo motivo que podría encender otra disputa entre la mediática y su ex.