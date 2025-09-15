Daniela Celis y su pedido desesperado en medio de la internación de Thiago Medina

daniela celis historia

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras el grave accidente en moto

Durante la mañana de este lunes, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente en moto.

“El paciente Thiago Medina permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica”, se indicó en el comunicado oficial.

En cuanto a su evolución, el parte señala: “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”.

Además, se informó que: “En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, concluye el último parte médico sobre el ex Gran Hermano.

El accidente ocurrió el pasado viernes, cuando Thiago conducía su moto y colisionó contra un automóvil. El impacto fue tan fuerte que salió despedido varios metros, lo que le provocó graves lesiones.

El joven, conocido por su participación en Gran Hermano, fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. En la operación se le extirpó el bazo y se detectaron fracturas en varias costillas, además de daños en los pulmones, riñones y el hígado. Por este motivo, se solicitó la colaboración de 25 donantes de sangre.

Luego del siniestro, Thiago fue asistido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico.

“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado”, se comunicó en los primeros reportes tras el accidente.

Por su parte, el periodista Fabián Rubino brindó detalles desde el móvil de Vivo el sábado, el programa conducido por Guillermo Battaglia en A24: “Fue operado, le extirparon el vaso. Tiene otros órganos también comprometidos, por eso la reserva del caso”.