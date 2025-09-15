El durísimo descargo de Marcelo Campos y su denuncia millonaria contra Mirtha Legrand: "Berretas"

Y continúa: “La relación laboral se desarrolló ininterrumpidamente habiéndose mantenido en negro durante 8 años y produciéndose su registración el 1 de enero de 2006”.

Campos también denuncia irregularidades en su registración laboral: “Fue la empleadora Mirtha quien determinó que se registrara fraudulentamente en principio y así lo hizo enmarcando la actividad inexplicablemente en el gremio de publicidad, provocando de este modo un previsible perjuicio económico por la ostensible diferencia salarial que esta ilegal registración implica”.

Durante el programa, se difundieron audios enviados por Marcelo, donde expone su versión de los hechos. “Se veía venir esto porque si no me atendían el teléfono, me contestaban dos meses después y eso que los veía”, expresó.

“Las cosas no se resolvían. Yo empecé este diálogo con Mirtha en octubre de 2023 y ella me derivó al contador. Yo le dije que no, que tenía que estar ella presente. La reunión recién se concretó el 4 de junio de 2024, cinco o seis meses después”, relató.

Y agregó: “Del 4 de junio de 2024 al 25 de febrero de 2025 tampoco se resolvió nada, y ahí me echaron. Más voluntad que la que puse yo, imposible. Yo trabajé sábados, domingos, feriados, y jamás dije que no, jamás falté”.

Campos también remarcó su compromiso con el trabajo: “Jamás dije ‘a esta hora no, no me quedo hasta la una de la mañana, no voy a las 6 de la mañana a Ezeiza a buscar a un familiar’. Y hablo en plural porque a mí el abogado me dijo ‘a vos te echa la familia’”.

También contó: “Me corrió en un bar donde yo me encontraba con el abogado de ellos. Me corrió en un bar por la calle una escribana para decirme que yo estaba cesanteado de trabajo, unos berretas. Obvio que el desenlace iba a ser este”.

Además, reveló gastos que asumió por cuenta propia: “De 30 trajes que usé, 20 me los compré yo. Los zapatos, 20 me los compré y el teléfono siempre me lo pagué, nunca me lo pagaron”.

Finalmente, al ser consultado sobre si Marcela Tinayre se comunicó con él, Campos respondió: “No, no me llamó nadie. Yo pensé que me iba, no sé si a llamar, pero al menos decirme ‘bueno Marce, te pago las velas que te debo, no importa lo que está pasando’. Todos saben que hago velas”.

¿Por qué despidieron a Marcelo, el histórico chofer de Mirtha Legrand?

Después de más de tres décadas al volante para Mirtha Legrand, el vínculo laboral entre Marcelo Campos y la reconocida figura televisiva llegó a un abrupto final, y ahora será la Justicia quien determine cómo continúa esta historia.

Luego de que el conflicto se hiciera público, Marcelo —quien fuera el chofer personal de Mirtha— compartió un audio cargado de tensión con el programa Intrusos (América TV), en el que reveló detalles sobre el enfrentamiento legal que se desató tras su despido.

"Se está preparando la demanda, no sé si ya está presentada o no, tengo que hablar con el abogado", indicó el ex chofer de la conductora sobre los recientes avances que hubo en la Justicia con este tema.

Y agregó al respecto: "El abogado la estaba preparando hasta hace dos días. Hay que hacer un escrito, por mail, así que vamos a ver. Por ahora te puedo decir eso".

El despido de Marcelo ocurrió hace algunos meses, y desde entonces inició acciones legales contra Mirtha Legrand. En Intrusos, Adrián Pallares reveló cuál será la postura judicial del entorno de la diva. "Tenemos malas noticias para Marcelo: la familia Legrand-Tinayre va a ir fuerte contra él", advirtió el conductor. Luego detalló cómo planean enfrentar el reclamo económico del exempleado.

"Va a presentar situaciones de algunas distracciones con respecto al auto, algunos golpecitos que pueda llegar a tener el auto, las multas que son responsabilidad de él y tal vez también alguna situación de algún faltante en alguna caja chica", aseguró el conductor.

"Como suele pasar en estos juicios, él presentará todo lo suyo y del otro lado dirán esto no es así", observó sobre las diferencias planteadas entre las partes.

Más adelante, el periodista Pablo Layús sumó información: "Del lado de Marcelo van a presentar que no solamente era el chofer de Mirtha sino de varios, que no era solamente chofer sino un asistente y también custodio y seguridad".

El conflicto se intensificó cuando Marcelo exigió el pago de horas extras y jornadas de fin de semana. Al solicitar una mejora en su salario, habría sido desvinculado, lo que derivó en el posterior reclamo económico en la Justicia.