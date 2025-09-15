Imágenes reveladoras: los nuevos y dramáticos videos del accidente de Thiago Medina

"Yo lo viví hace dos años y medio con el papá de mi hijo. Estaba un poquito menos comprometido pero estuvo muchísimo tiempo internado en el hospital hasta que pudieron trasladarlo a otro lugar. Tiene para proceso largo, te ponen en coma inducido para que se estabilice", señaló Marcela Tauro al ver el video sobre la experiencia similiar que pasó con el padre de su hijo Juan Cruz, José María Álvarez.

En tanto, este lunes por la mañana desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, donde se destacó que está sin fiebre y disminución de la medicación. Se espera para las próximas horas un nuevo parte médico desde la clínica.

"El paciente Thiago Medina permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica. Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado", se informó en el escrito médico.

"En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdiscilplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales", finalizó el último parte médico que se conoció sobre la salud del ex Gran Hermano.

thiago medina video accidente

El mensaje de Brisa, hermana melliza de Thiago Medina, tras el grave accidente

En medio de la preocupación de toda la familia y fanáticos por el delicado estado de salud de Thiago Medina, internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado, su hermana melliza Brisa compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

“Te están esperando tus hermosas bebas. Estamos todos con vos. Te amamos”, escribió Brisa sobre la foto de un cartel donde se ven las manos pintadas de las pequeñas Aimé y Laia, las hijas gemelas de Thiago y Daniela Celis.

“¡Vos podés, papá! Te amamos mucho“, decía el cartel que hicieron las niñas con mucho sentimiento a su papá dándole fuerzas en este difícil momento.

brisa medina hermana thiago mensaje tras su grave accidente

En otra historia Brisa Medina explicó las últimas novedades sobre el estado de salud de su hermano, donde precisó que existió una leve mejoría y destacó la importancia de la fe y oraciones de la gente pidiendo por él en este delicado momento.

“Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", indicó la hermana de Thiago.

Y cerró agradeciendo las oraciones y muestras de afecto para su hermano en esta situación límite: "Toda la luz que envían está llegando! Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias".