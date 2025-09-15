La conmovedora foto de Julieta Poggio con las hijas de Thiago Medina, en medio de la consternación total

"Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuánta más energía, más fuerza le damos", escribió Julieta Poggio en el posteo, que rápidamente generó revuelo entre sus fans y los fans de sus ex compañeros.

La modelo y actriz tiene una estrecha amistad con Daniela. Es en quien se apoya para a sobrellevar esta situación tan dolorosa y difícil. Romina Uhrig también está muy cerca de la morocha y no la deja sola en ningún momento.

En la familia de Thiago solo piensan en que pueda salir adelante y piden a todos que recen por su pronta recuperación.

julieta poggio

¿Qué dijo Daniela Cellis de la internación de Thiago Medina?

En Puro Show (El Trece) captaron el momento en que Daniela Celis llegaba al hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde se encuentra internado Thiago Medina tras el accidente con su moto. La ex Gran Hermano se mostró profundamente angustiada, acompañada en todo momento por su mejor amiga, Romina Uhrig.

Daniela Celis ingresó rápidamente al hospital, sin hacer demasiadas declaraciones. “Quiero saber cómo está”, expresó, visiblemente afectada por la situación que le toca vivir.

Más tarde, la morocha salió y ofreció más precisiones. "Todavía no me dieron el nuevo parte médico. Lo van a dar más tarde. Solo vine a dejar unas cosas que me pidieron y ahora me voy a comprar otras cosas que él necesita", añadió.

La ex Gran Hermano señaló que los familiares del padre de sus hijas serían los encargados de brindar detalles sobre la evolución clínica del joven.

Por otro lado, Daniela se dirigió a quienes se conmueven con la situación y pidió que se refugien en la fe para pedir por la recuperación de Thiago. "Solo pedimos cadena de oración por Thiago. Mucha luz. Mucho amor. Reiki. El día de mañana las hijas de él y nosotros se lo vamos a agradecer", remarcó.

Al concluir, la ex participante de Gran Hermano aclaró que mantiene un excelente vínculo con la familia de Thiago, pese a que ellos —meses atrás— comunicaron que habían decidido separarse. "Estamos todos unidos", cerró.

Embed

¿Cómo se llaman y cuándo nacieron las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis?

Las gemelas Aimé y Laia nacieron el 29 de enero de 2024 mediante una cesárea programada. Desde su llegada, se convirtieron en el centro de atención de sus padres y de los seguidores, quienes siguen de cerca su crecimiento y desarrollo.