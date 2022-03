Darío Barassi confesó su extraña obsesión

Darío Barassi tiene obsesión por los baños. Sobre sus pedidos para tener su camarín en El Trece reveló: “Pedí tener una heladerita, tomo mucha agua y gaseosa de dieta y un camarín con baño que es un dato hermoso para que salga en el diario: soy adicto a los baños. Me gusta la acústica y el clima de los baños. Millones de veces, me cambio y me siento a pasar letra porque me gusta estar ahí, posta, soy un enfermo de los baños”, contó al diario La Nación.