Darío Barassi tuvo un accidente en México y Wanda Nara capturó el momento justo

En el video, Wanda se mostraba junto a sus hijas y le expresaba a Darío su deseo de que lleve a la suyas al set. En ese momento, justo cuando el conductor le confirmaba que lo haría, se acercó a la plata y exclamó: “¡Ay me piché con esto! Me pinché mal, me dolió mal esto”.

Darío Barassi accidente con el cactus

La mediática estalló de risa al ver lo sucedido y al mismo tiempo, exagerando su dolor, el actor deslizó: “Me voy a morir”. "Apenas llegó, herido por un cactus", adjuntó Wanda en el video.

Minutos más tarde, compartió otro clip donde mostró cómo un médico acudió al lugar y atendió a Barassi. "El anti-selva de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en medio de la selva", comentó Wanda y a modo de broma el conductor culpó a Isabella y Francesca.

¡Inesperada pareja! Wanda Nara y Darío Barassi, juntos en un experimento de amor

Este miércoles se supo que Wanda Nara y Darío Barassi se unirán para la conducción de un famoso reality de parejas que realiza la plataforma de Netflix.

La cuenta de Netflix Argentina dio el anuncio con un divertido clip en donde participaron ambas figuras y jugaron a conocerse cómo lo harán los participantes en el reality.

El programa se basa en comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor, y el objetivo será seguir a 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual.

"¡URGENTE! ¡Se blanqueó la pareja del año! Wanda y Darío están juntos en un experimento de amor Love Is Blind Argentina, muy pronto en Netflix", escribió la cuenta oficial.

La producción comenzó su rodaje en la ciudad de México y finalizará en las próximas semanas en Buenos Aires, donde se celebrarán las bodas de las parejas participantes.