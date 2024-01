Wanda Nara recibió duras críticas luego de una particular actividad que realizó en sus vacaciones

Wanda Nara Mauro Icardi vacaciones

Sucede que una tarde la familia fue a nadar con delfines, y Mauro mostró las distintas secuencias de los chicos jugando y tocando a los animales. Aunque no colocó ninguna descripción en la publicación, las imagines hablaban por si solas y su seguidores salieron al cruce.

"Después se hacen los que aman a los animales y aportan a la explotación animal", ¿En serio se tiene que divertir a costa de un delfín?", "Me da pena que esos animalitos no sean libres", "No hay que ir a esos lugares", fueron algunos de los comentarios en el posteo.

Wanda Nara Mauro Icardi delfines

Wanda Nara Mauro Icardi delfines

Wanda Nara compartió por primera vez el comunicado que recibió con el diagnóstico de leucemia

El 2023 fue un año delicado para Wanda Nara. Si bien tuvo maravillosos momentos, en el mes julio recibió el diagnóstico que confirmaba su leucemia.

Con el comienzo de un nuevo año, la conductora decidió hacer un balance del año pasado en sus redes sociales y allí mostró por primera vez el certificado que recibió de FUNDALEU.

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de Julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU, por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, expresa el escrito.

Dado que en ese momento Wanda se trasladó junto a su familia a Estambul, para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolística, en las ultimas líneas el comunicado aclara: "Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.