El desgarrador posteo de Darío Barassi en su día más difícil: "Golpeado pero entero"

A continuación, se sinceró acerca de cómo de sintió en los momentos más difíciles y admitió: "Mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, bancó y apoyó. A mí nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no sé que es”.

Darío Barassi y Luli

"Por mil motivos, este cumple es especial. Son tus 40, necesitamos soltar y que se aleje el año que pasamos, es el primer año que no lo compartís con mi vieja desde que estamos juntos. Pero también es especial porque la familia que armamos es espectacular, nuestras hijas lo son todo, nuestra pareja pasó una dura y sigue en pie latiendo y batallando", agregó.

Y siguió: “Gorda, te mereces todo. No estoy en mi mejor versión, y sé que te mereces más de mí, ya volveré. Pero quiero que sepas que vos hacés que mi cuerpo vibre, se active, sos motor, tu plenitud y felicidad es la mía, es mi norte. Feliz cumpleaños, María Lucía. Te amo desde y para siempre. Es con vos o no es. Qué lindo volver a reír juntos, tomar un vino, criticar al mundo y volver a conectar, cada vez que pasa recuerdo los mil motivos de por qué estamos juntos. SOS la mujer de mi vida".

“Acá estoy, Nani. Golpeado pero entero. En proceso. Gracias por tanto. Festejá fuerte que sobran motivos, gorda. Madre, mujer, profesional y persona del carajo. Has logrado tanto en esta vida, 40 años de construcción y proceso te trajeron hasta acá. Sentite orgullosa, mujer poderosa. Te amo y admiro. Fc a mi nani. Te amo con locura”, concluyó.

Posteo de Darío Barassi a su mujer en el cumpleaños

La foto retro de Darío Barassi y su esposa: la sorprendente apariencia del conductor en la adolescencia

Darío Barassi lleva casi toda una vida al lado de su esposa, Lucía Gómez Centurión, con quien formó una hermosa familia con los nacimientos de Emilia e Inés.

Desde las redes sociales, el conductor suele expresar sus sentimientos hacia su compañera de vida y en las últimas horas compartió una imagen de los dos de hace muchos años que causó sensación en sus seguidores de Instagram.

Darío Barassi sorprendió con su apariencia en una foto retro junto a su esposa y le dedicó emotivas palabras dando cuenta lo importante que es ella en su vida.

"Hace más de 20 años que te tengo al lado. Afortunado yo. Hoy, como ayer, qué lindo ser abrazado por vos gorda mía. Te amo @luligomezcenturion", expresó a corazón abierto el conductor.

El romántico posteo de Darío dedicado a Lucía generó una gran cantidad de comentarios a pura felicitación por la linda historia de amor que los une hace muchos años.

Viva el amor.