El mega operativo de Rodrigo De Paul por Camila Homs para volver a unir la familia

Según contó Majo Martino, Rodrigo estuvo detrás de la organización del viaje de la modelo del que también formaron parte un numeroso grupo de personas de su círculo más cercano.

camila homs en españa con sus hijos cumpleaños francesca.jpg

“La invitó (a Camila) con la mamá, los primos, todos. Fueron 12 personas las que se subieron al avión”, indicó la panelista de Mañanísima, El Trece.

Francesca cumplió 6 años y pudo celebrar con su madre y padre y varios integrantes de la familia. Por eso, Rodrigo De Paul no quiso que nadie se pierda el evento y se hizo cargo de los costos para que Camila Homs viaje junto a unos 12 familiares en avión a España.

Ya en el país europeo, la modelo compartió algunas postales de la recorrida por Madrid con sus hijos y también en soledad caminando en horario nocturno.

"Mi vida entera", expresó en una imagen con sus dos hijos. Y en otra postal por las calles de la ciudad bajo la luna marcó: "La tranquilidad de caminar sola a cualquier hora en cualquier lugar".

camila homs en españa.jpg

El tierno mensaje de Camila Homs a José Sosa luego de que su equipo se consagrara campeón

Después de que Estudiantes de La Plata le ganara a Vélez en la final del Trofeo de Campeones, Camila Homs le dedicó un tierno mensaje a su pareja José Sosa, futbolista de ese equipo.

Desde su cuenta de Instagram, la ex participante de Bake Off Famosos expresó: “La tercera para cerrar este año increíble. Me hace feliz verte disfrutar hacer lo que tanto amas”.

“Cómo te dije hace poquito, es un regalo para vos y para todos los que te vemos jugar al fútbol. Feliz de acompañarte una vez más. Te amo”, siguió la ex de Rodrigo de Paul.

En la publicación, la modelo compartió una serie de fotos y videos junto al Principito en el estadio Madre de Ciudades. El posteo, además, recibió más de cien mil likes.