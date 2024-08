De qué se trata y cuándo se estrena The Floor, el nuevo programa de Guido Kaczka

En The Floor, La Conquista, los participantes compiten en duelos de preguntas. Cada jugador elige y defiende una categoría, desafiando a un oponente de una casilla contigua.

El vencedor del duelo conquista la posición de su rival, mientras que el perdedor queda eliminado. El gran ganador será quien logre quedarse con todos los casilleros.

El programa contará con una escenografía interactiva de gran impacto visual y tecnología de última generación, ideal para un Big Show de nivel internacional. Producido por Kuarzo para el canal que comanda Adrián Suar.

The Floor, La Conquista promete ser un suceso televisivo que captará la atención de millones de espectadores. Si bien no está revelada la fecha de estreno oficial, The Floor, la Conquista llegará a la pantalla de El Trece a fines de agosto o en septiembre.

Embed

El éxito de The Floor en la televisión mundial

The Floor: La Conquista es un formato creado en Holanda que ha sido adaptado con éxito en países como Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania, Hungría, Ucrania, Turquía y Rumania.

Argentina será el primer país de Latinoamérica en llevar a cabo esta adaptación, ofreciendo un espectáculo de gran nivel internacional.