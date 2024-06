Delfina Gerez Bosco defendió a Ricky Diotto de la denuncia de Callejón: "Cuando te ponen una etiqueta de violento es..."

Y remarcó sobre este sensible tema: "Hace relativamente poco que estoy con Ricardo y somos personas grandes y para tener una relación que se conozca en los medios, tenemos que primeramente charlar de todo y confiar en el otro, porque yo no puedo estar en este móvil o estar en una relación si siento que el tipo es violento, es así".

Delfina además se refirió al evento de Caras en el Teatro Colón donde asistió junto a Ricky y Callejón con su actual pareja, el ex futbolista Fernando Gamboa.

"Ricky no quería una foto con ella (Callejón) porque tiene una denuncia". Y lanzó sobre la actitud de la actriz en querer sacarse una foto con su ex a quien denunció en la Justicia: "Es raro sacarte una foto con alguien a quien denunciaste".

"Yo nunca pregunto quién va, no sé a quién invitaron primero. Si me llega la invitación o a Ricky, vos decidís si vas", dejó en claro. Y añadió sobre el conflicto legal que Diotto tiene con la madre de su hija Giovanna: "De la denuncia yo le pregunté a él si había una perimetral y me dijo que no", finalizó Delfina Gerez Bosco.

La palabra de Ricky Diotto luego de que María Fernanda Callejón asegure que fue imputado por violencia de género

María Fernanda Callejón habló este miércoles en Intrusos, América Tv, y por primera vez dijo que su ex marido, Ricky Diotto, estaba imputado en la denuncia que hizo la actriz en su contra por violencia de género tras confirmar la separación en 2022.

"El conflicto es sobre violencia de género, eso lo quiero aclarar. Estoy un poco cansada que pongan cosas que son tergiversadas", precisó la actriz sobre la guerra judicial con el padre de su hija Giovanna.

Y remarcó al respecto un tanto molesta por las dudas del caso que se plantean en los medios: "Siento que nunca se aclara nada desde que yo denuncié a mi ex por violencia de género, que no fue agradable para mí ni para nadie. Yo denuncié cuando pude, como pude y Diotto está imputado", enfatizó la actriz.

Ante este revelador testimonio de la actriz, donde confirmó que su ex pareja estaba imputado en la causa, PrimiciasYa se contactó con Ricky Diotto, quien desmintió rotundamente esta información contada por su ex.

"No estoy imputado en nada, eso es falso", indicó con firmeza el músico, quien en la actualidad está en pareja con Delfina Gerez Bosco. Y aclaró respecto al litigio con su ex pareja: "No hay ninguna resolución todavía".

Cabe recordar que Callejón y Diotto se separaron a mediados de 2022 tras diez años de relación y una hija en común, Giovanna. El final de la relación no se dio en los mejores términos y el escándalo terminó en la Justicia.