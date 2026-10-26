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Denisse González recibió el alta de su cuarta internación y compartió un conmovedor posteo: "Hay que ser valientes"

Tras atravesar una nueva internación por su problema de salud, Denisse González volvió a su casa y conmovió a sus seguidores con un mensaje esperanzador.

26 oct 2026, 21:54
Denisse González
Denisse González

Después de atravesar días difíciles y una nueva internación, Denisse González volvió a su casa con una noticia alentadora: recibió el alta médica y podrá continuar su tratamiento desde casa. Emocionada por este paso, la influencer decidió compartir un video en sus redes sociales para mostrar parte de lo que vivió y expresar cómo enfrenta esta etapa.

Con “The Climb”, de Miley Cyrus, como banda sonora, publicó imágenes de su paso por el centro de salud y acompañó el registro con una reflexión que refleja su actitud frente a las dificultades. “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, comenzó escribiendo.

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Pero el mensaje también tuvo un lugar especial para quienes la acompañaron durante el proceso. En medio de la incertidumbre y los cambios que debió afrontar, Denisse destacó la importancia de sentirse contenida por sus afectos. “Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, expresó.

La ex Gran Hermano también quiso agradecer las muestras de cariño que recibió durante los últimos meses y dedicó unas palabras a las personas que estuvieron pendientes de su evolución: “Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”.

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Denisse González y por qué tuvo que volver a internarse?

La situación de salud de Denisse González salió a la luz en agosto, cuando contó que le habían diagnosticado púrpura trombocitopénica idiopática, una afección que provoca una disminución de las plaquetas en la sangre y puede aumentar el riesgo de sangrado.

Hasta ese momento, la influencer mantenía su actividad laboral habitual. Sin embargo, el diagnóstico la obligó a frenar su rutina y atravesar diferentes instancias de atención médica.

“Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física”, había explicado al contar cómo la enfermedad impactó en su día a día.

A lo largo de los meses siguientes, Denisse fue compartiendo distintas novedades sobre su evolución. A fines de septiembre, por ejemplo, reveló que debía someterse a una punción de médula ósea, un procedimiento que generó expectativa entre quienes seguían de cerca su estado de salud.

A partir de allí, sus publicaciones dejaron ver que la recuperación tuvo avances y momentos de mayor preocupación. La necesidad de realizar controles frecuentes continuó formando parte de su vida cotidiana y, tras una nueva disminución en el nivel de plaquetas, debió regresar al hospital.

Ahora, con el alta médica y el acompañamiento de sus seres queridos, Denisse vuelve a su casa para continuar el tratamiento. Su última publicación dejó en claro que, además de atravesar el proceso médico, encuentra en el apoyo de su entorno una fuente de fuerza para afrontar esta etapa.

     

 

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