Denisse González recibió el alta de su cuarta internación y compartió un conmovedor posteo: "Hay que ser valientes"

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Denisse González y por qué tuvo que volver a internarse?

La situación de salud de Denisse González salió a la luz en agosto, cuando contó que le habían diagnosticado púrpura trombocitopénica idiopática, una afección que provoca una disminución de las plaquetas en la sangre y puede aumentar el riesgo de sangrado.

Hasta ese momento, la influencer mantenía su actividad laboral habitual. Sin embargo, el diagnóstico la obligó a frenar su rutina y atravesar diferentes instancias de atención médica.

“Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física”, había explicado al contar cómo la enfermedad impactó en su día a día.

A lo largo de los meses siguientes, Denisse fue compartiendo distintas novedades sobre su evolución. A fines de septiembre, por ejemplo, reveló que debía someterse a una punción de médula ósea, un procedimiento que generó expectativa entre quienes seguían de cerca su estado de salud.

A partir de allí, sus publicaciones dejaron ver que la recuperación tuvo avances y momentos de mayor preocupación. La necesidad de realizar controles frecuentes continuó formando parte de su vida cotidiana y, tras una nueva disminución en el nivel de plaquetas, debió regresar al hospital.

Ahora, con el alta médica y el acompañamiento de sus seres queridos, Denisse vuelve a su casa para continuar el tratamiento. Su última publicación dejó en claro que, además de atravesar el proceso médico, encuentra en el apoyo de su entorno una fuente de fuerza para afrontar esta etapa.