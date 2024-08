Denisse González reveló cuánto cobró por protagonizar el videoclip de Bautista Mascia

El periodista Lío Pecoraro sorprendió al invitado con una curiosidad: "Yo quiero saber cuánto costó la modelo para el video". "Cero", lanzó Denu, con la sinceridad que la caracteriza.

Aunque no hubo dinero de por medio, la rubia contó -en tono de humor- que Bauti la invitó a conocer su país. "Me llevó a conocer Punta del Este!", acotó. "Fue canje por un viaje", bromeó el ex GH.

Finalmente, el uruguayo confesó que se lo pidió "de onda" porque no contaba con mucho presupuesto. "Era la historia de una pareja... lo tenía que hacer con Denu. Le pedí el favor y ella accedió", cerró.

Bautista reveló cuál fue la noticia que recibió cuando salió de Gran Hermano que lo dejó en shock

Semanas atrás, Bautista Mascia se consagró como el ganador indiscutido de Gran Hermano luego de recibir el 56,2 por ciento de los votos. El uruguayo se impuso ante Emma Vich, que logró el 42,8 por ciento de los votos.

En una entrevista con La Nación, el muchacho habló del aislamiento y de cómo fue adaptarse a la vida en el exterior. "Fue una locura todo lo que pasó. Estoy bajando recién ahora. Saliendo de la nebulosa con la que te encontras cuando salís de la casa. Es muy fuerte!", señaló.

Bauti mencionó que, por indicación de los psicólogos, fue recibiendo información del exterior en cuentagotas. "Querés ver todo y es un montón. Yo le pedía a una de las productoras si me dejaba ver mi Instagram. Veía dos minutos el celular y ya lo dejaba porque me cansaba un poco", reveló.

El uruguayo recordó que una de las noticias que le dieron apenas dejó el reality tenía que ver con una figura internacional: "Todavía estoy descubriendo qué pasó durante el tiempo que estuve en la casa. Instagram te muestra una parte porque el algoritmo te muestra todo color de rosa. Por fuera de eso, me enteré, por ejemplo, que Justin Bieber va a ser papá. Y empiezo a decir: 'ah, mirá lo que pasó'".

Por último, Bauti comentó que las noticias familiares también le dieron un sacudón. "Al segundo día de aislamiento los vi a todos, fueron al hotel y me contaron un montón de cosas. Y me llevé una sorpresa porque me dijeron que se casa mi hermano más grande", sostuvo, con enorme asombro.