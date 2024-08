Denunciaron a Marley por presunta corrupción de menores

"Esto que tengo en mi mano es el documento que acredita esta denuncia y que tiene en su cuerpo principal los hechos que relata Adrián Alfredo Molina", señaló Mariano Yezze para luego leer lo relatado por la presunta víctima.

“En 1996, cuando yo tenía 17 años, conocí a una persona por correo electrónico, que ocultaba su verdadera identidad, pero manifestaba que se parecía al actor Hugh Grant. Durante un par de meses tuvimos comunicación por esa vía. Comenzamos a tener una relación de carácter amistosa. Me interrogaba por mi vida, mis cosas, mi familia. Le llegué a confiar cosas que nadie sabía. Esta persona, que era 10 años mayor que yo, logró mi amistad. Me mandaba correos acosándome diariamente. Incluso en sus viajes al exterior”, afirmó Adrián Molina en su declaración ante la Justicia.

“En una ocasión me dijo que se parecía al conductor televisivo Marley. Me había contado que trabajaba en una compañía de producción de espectáculos. Después de un tiempo, me citó en una esquina de Palermo, en Avenida Libertador, donde nos conocimos personalmente. Para ese momento se había convertido en una persona de mi confianza. En esa ocasión me subió a su auto y me llevó a su casa. En ese primer encuentro en su casa, intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual me dio mucha vergüenza y culpa. Después de habernos conocido, nos comunicábamos a diario por chat y me hacía sentir culpable por haberlo rechazado. Me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y no le debía contar nada a nadie", dijo el denunciante ante la Justicia.

"Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada y me llevaba a su casa. Comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años, en el más absoluto secreto. Tiempo después tomé conciencia que la relación fue meramente sexual", aseguró Molina en su testimonio.

Otra derivación del caso Marcelo Corazza salpica a un famoso y figura de Telefe. Se trata de Marley. El denunciante aseguró que el conductor mantuvo relaciones sexuales con menores.

El hombre de Misiones, donde se radicó la denuncia (Unidad Regional II, Oberá) y que por ahora prefiere no revelar su identidad, contó haber estado con una figura del canal ubicado en Martínez hace un tiempo atrás.

Y en el ciclo radial Lanata sin Filtro (Radio Mitre), el periodista Rolando Barbano se refirió a la denuncia: “Habría habido relaciones sexuales entre adultos y menores”.

“Los nombrados mediáticos mantenían relacioes sexuales explícitas con menores y no aportan mayores datos”, indicó después, dando a entender que la denuncia no tiene demasiado asidero y motivo por el cual al denunciante le realizaron pericias psicológicas.

De esta manera, el hombre que denunció a Marley confirmaría la acusación que tiempo atrás adelantó Lucas Benvenuto cuando aseguró que Jey Mammon no era el único conductor famoso que había cometido un delito de esas características.