Desgarrador relato de Lizy Tagliani sobre su mamá: "Sufrió abusos, tuvo una hija a los 13 y otra a los 17"

“Me enteré de su historia cuando yo tenía 44 años, por eso digo que fui una Lizy hasta los 44 y a partir de ese momento fui otra, porque descubrí que mi vida tenía otro comienzo, que no era el que yo conocía”, dijo. Su mamá Rosa Gallardo murió a los 63 años en 2011.

lizy_las pibas dicen.jpg

Lizy contó que su madre nació en el Chaco, que tenía doce hermanos y que a las nueve años se fue a vivir con otra familia porque no había comida. “Se fue a vivir con otra familia, que abusó de ella y tuvo una hija producto de esos abusos. Ellos le sacaron la criatura, motivo por el que nunca pudo conocer a su hija, ya que no sabía ni dónde había estado. A los 13 años mi mamá volvió a vivir con su familia”, relató.

Y agregó conmovida: “A los 17 o 18 años, otra vez por un abuso, de los muchos que tuvo, volvió a quedar embarazada y volvió a tener una hija. Y se la volvieron a sacar. No sé si alguna vez lo conté, pero esa hermana mía ahora falleció”.

“Me enteré de todo esto porque me puse a escarbar para encontrarla. Me dolía que no entendía cómo podía ser que una mamá que trabajó noche y día y que me permitió que fuese Lizy desde el minuto uno, incluso creo que soy más Lizy por ella que por mí misma, haya abandonado a dos hijas sin hacer absolutamente nada”, expresó.

Y explicó: “En realidad, a su primera hija se la sacaron y ni siquiera sabía dónde estaba, pero con la otra no entendía cómo una mujer tan fuerte no pudo hacer nada para recuperarla. Ella me tuvo a mí y, en paralelo, mi papá biológico tenía otra familia y una semana después nació otra hija. Por todas estas cosas digo que ella nunca fue mujer, sino que siempre fue una madre que tuvo que tomar decisiones por algo. No sé si supo conocerse como mujer o ser lo que ella quería ser”.

Después, sobre su crianza, reflexionó: “Creo que ella lo que quiso transmitir como mujer era ese ser amoroso, lo que ella no pudo ser. Tuvo que ser una hija de p… siempre para poder salir adelante y decir ‘basta’. Mi mamá era como un oráculo donde yo iba a buscar respuestas sobre la vida, pero no siento que lo hacía desde un lugar de mamá, porque ella me dejaba que yo me solucionara las cosas sola. Por ejemplo, cuando caminaba por el barrio me decían ‘ahí va el maricón’, ‘miralo al put…’, y cuando yo se lo contaba a mi mamá ella me decía: ‘¿Y vos qué sos?’ ‘Yo soy una nena, quiero ser Carla’, le respondía. Entonces ella me decía: ‘Bueno, entonces vas a volver y les vas a explicar por qué sos Carla y si volvés llorando te ca... a trompadas yo”.

La palabra de Lizy Tagliani sobre el motivo de su pelea con Marcela Tauro: "Perdón"

Marcela Tauro reveló haber tenido un conflicto personal con Lizy Tagliani hace varios años luego de que se filtrara la supuesta incomodidad que siente Diego Leuco al trabajar con ella en La Peña del Morfi (Telefe).

Si bien no quiso brindar detalles en Intrusos (América), la periodista contó algunas asperezas que tuvo con la conductora: "Conmigo tuvo algo puntual, por eso yo estoy como dolida. Yo tengo códigos y no lo dije nunca".

"¿Ella sabe qué es?", le consultó Guido Záffora acerca de la posibilidad de que hayan charlado sobre este conflicto. Por lo que la panelista aseguró: "Es muy inteligente, me imagino que lo debe saber".

Entonces, Laura Ubfal quiso averiguar más acerca de esta información inédita: "¿Lo tuyo fue laboral o personal?". Sin embargo, Marcela Tauro no quiso mandar al frente a Lizy Tagliani:"Te acabo de decir, yo tuve un problema personal. Igual basta, no pasó ahora. Si yo lo hubiese querido contar en su momento, lo habría hecho. Mo molestó y me duele, en ese momento, ahora ya no".