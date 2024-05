Lizy Tagliani reveló cómo está su matrimonio con Sebastián Nebot tras el escándalo con Marcela Tauro

“Mi marido está muy bien. Está muy contento. Vive”, disparó muy jocosa Tagliani ante la consulta de Georgina Barbarossa sobre cómo marcha su matrimonio en medio de su apretada agenda entre la televisión, el teatro y la facultad.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.jpg

“¿Pero tienen un ratito para verse? Por lo menos duermen juntos”, deslizó pícara Barbarossa a lo que Tagliani respondió con la misma dosis de humor: “Sí, sí, dormimos juntos y hacemos otras cosas también”.

“Él está trabajando y estudiando. Estamos juntos cuando podemos”, cerró Lizy, sin mencionar si quiera el escándalo en el que quedó envuelta el mes pasado tras las contundentes declaraciones de Marcela Tauro.

Embed

La condición que puso Lizy Tagliani para encontrarse con Marcela Tauro tras el escándalo

A mediados de abril pasado Lizy Tagliani habló con LAM, América Tv, del escándalo con Marcela Tauro, luego de que la periodista contó que la humorista le escribió por mensajes a su ex, Martín Bisio, a poco de que se habían separado.

La conductora de La peña de Morfi, Telefe, dio su versión de los hechos y comentó que no tendría inconvenientes en tomar un café con Tauro para aclarar el tema. “Fue difícil, imagínate que él (Sebastián Nebot, su marido) no tiene nada que ver con este medio, pero ya se lo tomó con humor”, sostuvo Lizy sobre cómo tomó su pareja el escándalo.

Embed

En cuanto a la posibilidad de juntarse con Marcela y tomar un café para charlar, Tagliani comentó: “Ojalá. No tengo problema que sea sola, o en reunión, lo que sea. No juzgo para nada a ninguno de los dos, ya está. Son sus tiempos y lo que ella decida para mí está bien".

Y además contó que la periodista aún no le respondió el mensaje que le mandó para aclararle este tema y qué es lo que más la incomoda de esta situación. "Estoy dispuesta al diálogo. Sé lo que es sentirte herida por muchas razones desde chica entonces me molesta y me pone mal es ver a la otra persona sufrir y que de alguna manera piense que es responsabilidad mía", comentó Lizy Tagliani.

"Si se da el cafecito y está todo bien, salimos todas juntas a hablar. Todavía no me contestó el mensaje pero es cosa de ella", finalizó.