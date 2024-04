La firme defensa de Lizy Tagliani a la educación pública en el marco de la Marcha Universitaria

Para inmediatamente recordar: "Mi función es hacer reír y contar mi vida y si le sirve a alguien mi experiencia, bienvenido sea. Pero yo a los 5, 6, 7 años me tomaba el colectivo 306 con mi mamá en el Camino de Cintura. Tomábamos el bondi y siempre en el asiento de atrás veía a muchos chicos que, para mí, las carpetas que usaban eran inmensas. Hoy me doy cuenta que era una carpeta común y corriente como la de todos. Y yo le decía 'ma, ¿a dónde van todos esos chicos?', 'a la facultad' decía mi mamá, '¿y yo algún día voy a ir a la facultad', 'sí, todos van a la facultad' me decía".

"Entonces, la universidad pública, sobre todo la UNLZ, es la facultad donde todos los Luisitos que alguna vez soñaron con ir a esa universidad, tienen esa posibilidad. Llegar es muy difícil, pagarte los libros es muy difícil, trabajar, probablemente tenés tres o cuatro pibes y, además, querer tener una carrera es muy difícil. Son esfuerzos constantes que uno hace, en mi caso, para llevarle a mi mamá el día que palme, el título de 'uno en la familia terminó, se recibió y tiene un título universitario'", agregó Tagliani.

Por último, Lizy finalizó su apoyo al reclamo de las entidades educativas asegurando que se uniría a la marcha, al argumentar: "Desconozco la parte política y ojalá que se solucione, pero fundamentalmente es la gran posibilidad que tenemos muchos de tener la herramienta más importante que tiene el ser humano, que es la del conocimiento".

La condición que puso Lizy Tagliani para encontrarse con Marcela Tauro tras el escándalo

Lizy Tagliani habló con LAM, América Tv, del escándalo con Marcela Tauro, luego de que la periodista contara que la humorista le escribió por mensajes a su ex, Martín Bisio, a poco de que se habían separado.

La conductora de La peña de Morfi, Telefe, dio su versión de los hechos y comentó que no tendría inconvenientes en tomar un café con Tauro para aclarar el tema.

“Fue difícil, imagínate que él (Sebastián Nebot, su marido) no tiene nada que ver con este medio, pero ya se lo tomó con humor”, sostuvo Lizy sobre cómo tomó su pareja el escándalo.

En cuanto a la posibilidad de juntarse con Marcela y tomar un café para charlar, Tagliani comentó: “Ojalá. No tengo problema que sea sola, o en reunión, lo que sea. No juzgo para nada a ninguno de los dos, ya está. Son sus tiempos y lo que ella decida para mí está bien".

Y además contó que la periodista aún no le respondió el mensaje que le mandó para aclararle este tema y qué es lo que más la incomoda de esta situación. "Estoy dispuesta al diálogo. Sé lo que es sentirte herida por muchas razones desde chica entonces me molesta y me pone mal es ver a la otra persona sufrir y que de alguna manera piense que es responsabilidad mía", comentó Lizy.

"Si se da el cafecito y está todo bien, salimos todas juntas a hablar. Todavía no me contestó el mensaje pero es cosa de ella", finalizó.