Después del escándalo, el hijo de Piñon Fijo rompió el silencio

"Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full", agregó muy contento y sorprendido por el recibimiento del público después del escándalo.

Las imágenes del festival fueron vistas en Socios del Espectáculo (El Trece), facilitadas por colegas de Canal 2 de Córdoba. El conductor Adrián Pallares dio detalles del detrás de escena de la nota del hijo de Piñón Fijo.

"Nos contaban los colegas de Deán Funes, que es de donde es Piñón Fijo, que Jeremías estaba muy nervioso. Muy preocupado por la reacción del público, y se llevó una sorpresa. Estaba muy contento con lo que pasó", apuntó el conductor de Socios del Espectáculo.

Soledad, la hija de Piñón Fijo tomó una drástica decisión

En medio de la polémica que mantiene Piñón Fijo con su familia, su hija Sol Gómez tomó una drástica decisión que demuestra que la relación personal y profesional está completamente terminada.

Según confirmaron en Cadena 3, Sol comentó a sus allegados que cambiará su nombre artístico con el que se hizo conocida y trabajó tantos años junto a su padre.

La animadora dejará de llamarse “Solcito Fijo” y pasará a ser “Soy Solcito”. Todo esto comenzó cuando, hace unos días, el payaso cordobés publicó una foto de su nieta de 5 años, hija de Sol, en Instagram reclamando poder verla.

Luna, la niña menor de edad, está sonriente en la imagen y sobre ella Fabián Gómez escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”.

Luego de esto, Sol debió volcarse a las redes para explicar el conflicto que mantiene con su padre y lo terminó acusando de violencia.